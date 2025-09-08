Dolor y conmoción en Viedma por la trágica muerte de Cristian Procoppo: «La peor noticia»

La comunidad de Viedma y Carmen de Patagones se vio conmovida este lunes con el hallazgo del cuerpo de Cristian Procoppo, el hombre que había desaparecido el 24 de agosto. Según fuentes oficiales, fue encontrado en la zona del río Negro, del lado de Carmen de Patagones, a la altura del muelle de Prefectura. Familiares y amigos expresaron su dolor en redes sociales.

Las autoridades confirmaron que se trataba de Procoppo, cuya desaparición había generado profunda preocupación. La familia había denunciado que no regresó tras salir de un boliche el fin de semana, lo que motivó un operativo de búsqueda que incluyó testimonios y análisis de cámaras de seguridad.

Un dato clave surgió el miércoles anterior, cuando nuevas imágenes lo mostraron caminando hacia el río Negro, lo que redireccionó la búsqueda hacia el curso de agua y finalmente permitió su hallazgo.

Familiares y amigos de Cristian Procoppo despidieron al joven con mensajes llenos de cariño

El dolor entre familiares y amigos es inmenso. En redes sociales, quienes lo conocieron compartieron mensajes cargados de afecto y tristeza:

Tras el hallazgo del cuerpo de Procoppo, sus seres queridos compartieron mensajes de despedida: «El día más triste de mi vida. La peor noticia, hermano. Te amo y te voy a amar con todo mi corazón. Gracias a Dios que me viniste a despedir. Me quedo con tus mejores recuerdos. Hasta pronto, mi flaco»

«Los acompaño en sentimiento. Nos quedamos con los mejores recuerdos de esa maravillosa persona, tan querible y de gran corazón. Abrazo grande», dice otro de los mensajes.

«La noticia que no queríamos recibir. Aún teníamos la esperanza de que estuvieras con vida. Me quedo con ese abrazo y saludo esa noche en el boliche, sin saber que sería el último… Compartimos muchos momentos en familia», añadió otra persona.

El hallazgo de Cristian Procoppo pone fin a días de incertidumbre y tristeza, dejando un recuerdo imborrable entre quienes lo conocieron.