Con un gran despliegue avanza en el norte de Neuquén la búsqueda de Segundo Daniel Artigas, un hombre de 77 años, que desapareció en el paraje Huarenchenque. El hombre fue visto por última vez el sábado cuando abandonó su casa durante la madrugada.

El comisario inspector Mariano Jara informó que el operativo se despliega por cielo, tierra y agua, con ayuda de un helicóptero de la provincia y la participación de personal buzos. Además adelantó que se sumará al trabajo la división Canes de la Policía del Neuquén.

Angustia por la desaparición de un hombre en un paraje cercano a Loncopué

Jara informó que recibieron la denuncia por la desaparición de Artigas el martes. Su familia desconoce los motivos de su desaparición y se cree que se perdió. El paraje está ubicado a unos 25 kilómetros de Loncopué.

Ese mismo martes comenzó el operativo de búsqueda con efectivos de la comisaría de Loncopúe. Luego, el miércoles se incorporó un helicóptero del gobierno de Neuquén. Los rastrillajes cuentan con personal del Sistema del Manejo del Fuego Provincial, bomberos voluntarios de Loncopué y vecinos del sector.

Don Artigas tiene 77 años y es del paraje Huarenchenque.

Este jueves, Jara indicó que arribaría a la zona personal de la división Canes para aportar mayores herramientas a la búsqueda. También destacó que trabajan en el lugar bomberos de la Policía del Neuquén, con recorridas en gomones y despliegue de buzos en el río.

Jara destacó que los rastrillajes se desarrollan en un «terreno boscoso» y que los recorridos están divididos en cuatro sectores. El comisario detalló que el helicóptero sobrevoló los alrededores de la vivienda de Don Artigas, pero no se encontraron rastros. También explicó que los primeros días de búsqueda las tareas se vieron dificultadas por la lluvia.

Consultado por el anuncio de alerta amarilla por viento en cercanías a Loncopué este jueves, Jara indicó que la búsqueda «no se suspende» por el momento.

Búsqueda de un hombre en Neuquén: los datos y dónde denunciar

Segundo Daniel Artigas es de nacionalidad argentina, mide 1,70 metros, tiene tez blanca, cabello oscuro, ojos marrones y es de contextura delgada. Se desconoce el tipo de vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Vecinos colaboran en la búsqueda de Artigas. Fotos: gentileza.

En la búsqueda interviene la Fiscalía de Zapala y la comisaría 26. Solicitan que ante cualquier información se acerquen a la comisaría más cercana o se comuniquen al (2948) 498033 o a la línea 101.