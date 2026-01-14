Encontraron un tambor con presuntos explosivos en el basural de Cinco Saltos: la dura advertencia del intendente a las empresas

Presuntos explosivos fueron encontrados en un tambor de doscientos litros en el basural de Cinco Saltos, este miércoles. El intendente Enrique Rossi advirtió que «iremos con todo el peso de la Ley» en caso de identificar a una empresa como la responsable. El material fue trasladado a Cipolletti por la brigada de explosivos para su análisis. Rossi adelantó que se reforzarán los controles a las empresas en el basural.

Investigan el hallazgo de un tambor con presuntos explosivos en Cinco Saltos

Tras el descubrimiento del material, el intendente indicó a Diario RÍO NEGRO que el personal municipal reforzará los controles a las empresas en el ingreso al basural. Informó que se verificarán «patentes, nombres de empresas y qué llevan».

Los elementos fueron encontrados en un tambor de doscientos litros por bomberos voluntarios de la localidad, quienes habían ido a descartar material al sector y se toparon de casualidad con los presuntos explosivos.

El material fue retirado por la brigada de explosivos. Foto: gentileza.

Rossi indicó que el material encontrado llevaba «etiquetas relacionadas aparentemente a elementos explosivos». Relató que luego del aviso de los bomberos se alertó a la brigada de explosivos, quien trasladó el contenido a Cipolletti.

Empresas en la mira por los presuntos explosivos encontrados en Cinco Saltos

Rossi explicó que previamente «no se verificaba exclusivamente» el material que depositaban las empresas en el predio, pero que a partir de ahora se endurecerán los controles. Aclaró que no se revisarán «los residuos sólidos urbanos», sino que la medida se limitará solo a las empresas.

El basural estuvo cerrado al público durante casi dos horas debido al operativo y luego retomó su funcionamiento normal. El intendente resaltó la gravedad del hallazgo, destacando que se trató de «una situación de alto riesgo para la sociedad».