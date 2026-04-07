Es ciego, aprendió a jugar con Lego gracias a su niñera y hoy ayuda a que otros también puedan hacerlo

Al igual que a muchos niños, a Matthew Shifrin le encantaba construir sets de Lego. Pero debido a que era ciego, Shifrin dependía de amigos y familiares para completar sus creaciones, y en ocasiones los sobornaba con té para que fueran a su casa. Una historia de superación que se transformó en una oportunidad para otros.

Pero eso cambió cuando tenía 13 años. Una amiga de la familia y niñera suya fue a su hogar en Newton, Massachusetts, y le entregó una carpeta con instrucciones accesibles para construir un palacio de Oriente Medio. Las instrucciones, escritas en braille, le permitieron completar el set sin depender de las imágenes a color que normalmente se incluyen en los conjuntos de Lego y que él no podía ver.

La primera vez que pudo construir un set por su cuenta

“Esa fue la primera vez que pude construir un set de Lego por mi cuenta”, dijo Shifrin en su casa, rodeado de sets que ha construido, entre ellos una figura de la Estatua de la Libertad y el cohete Saturno V de la misión Apolo de la NASA. “Fue una experiencia realmente increíble porque tuve el control total del proceso de construcción. Sabía dónde iban las piezas y pude aprender sobre el mundo que me rodeaba”.

El acompañamiento de su niñera fue el punto de partida de una historia que hoy impacta a miles.

Tras el fallecimiento de su niñera, Shifrin quiso honrar su memoria, así que se dedicó a perfeccionar las instrucciones que ambos habían publicado en línea para que las utilizaran otros constructores ciegos.

Hace tres años, Shifrin lanzó Bricks for the Blind (Ladrillos para los ciegos).

Inspirado para llegar a más constructores de Lego ciegos

El joven de 28 años trabaja ahora con un equipo de 30 redactores videntes y de evaluadores ciegos. Su sitio web ofrece las instrucciones descargables de forma gratuita a cualquier persona ciega o con discapacidad visual. Pueden imprimir las instrucciones paso a paso en braille, utilizar ordenadores braille o recurrir a lectores de pantalla, los cuales son aplicaciones de software que convierten el texto en voz.

La inclusión también se construye desde el juego y las pequeñas ideas.

Las instrucciones le permiten a una persona ciega construir por sí misma, pero el sitio web de Shifrin también indica que podría ser necesaria la ayuda de una persona que vea para clasificar los bloques de Lego, aunque, si eso no es posible, la persona ciega puede utilizar alguna de varias apps que identifican las piezas mediante inteligencia artificial.

Más de 3000 personas en todo el mundo usan sus instrucciones

Hasta la fecha, la organización sin fines de lucro ha creado instrucciones para más de 540 sets de Lego, desde un auto de 100 piezas hasta un puente de 4.000. Aproximadamente 3.000 constructores han utilizado sus instrucciones en todo Estados Unidos y en lugares tan lejanos como Australia.

Además, Shifrin contactó en 2017 al Lego Group, con sede en Dinamarca, para sugerirles que hicieran que sus productos fueran más accesibles, lo que inspiró a la empresa a crear instrucciones en audio y braille para un número cada vez mayor de sets de Lego. Eso se lanzó en 2019.

Por separado, la compañía presentó los Lego Braille Bricks (ladrillos braille Lego), que están disponibles en francés, inglés y español, y cuentan con códigos en ellos que corresponden a letras, números y símbolos. También ha incluido varios personajes con discapacidad visual en sus sets. (Fuente: Ap Noticias).





