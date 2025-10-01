Shein desembarca en Francia: abrirá sus primeras tiendas físicas en París y otras cinco ciudades

El gigante de la moda rápida Shein ha elegido Francia para abrir sus primeras tiendas físicas permanentes en el mundo, anunció este miércoles la marca, criticada por sus miles de productos a muy bajo precio vendidos por internet.

A partir de noviembre abrirá progresivamente seis tiendas en el país, empezando por París –dentro de los grandes almacenes BHV Marais–, y siguiendo por las ciudades de Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges, indicó la empresa en un comunicado.

«Esta alianza es más que un simple lanzamiento: es un compromiso para revitalizar los centros urbanos en toda Francia, restaurar los grandes almacenes y desarrollar oportunidades para la moda francesa», aseguró Shein, que promete crear 200 empleos directos e indirectos.

Shein, fundada en China en 2012 y con sede en Singapur, es principalmente conocida por vender ropa y accesorios a precios extremadamente bajos, con un gran número de referencias y usando un marketing muy agresivo.

El sector europeo denuncia competencia desleal ante la entrada de Shein en el mercado francés

La compañía ha sido acusada de contaminación ambiental por los enormes volúmenes de ropa que pone en el mercado y está bajo sospecha por las condiciones laborales de sus proveedores.

En Europa, el sector textil y de la moda reprocha a Shein hacer una competencia desleal frente a las empresas locales porque no cumple las mismas normas europeas sobre medio ambiente, derechos sociales y seguridad del consumidor.

Shein emplea a 16.000 personas en todo el mundo y en 2022 facturó 23.000 millones de dólares (20.000 millones de euros).