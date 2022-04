Vendió el auto para pagar sueldos porque lo estafaron en 3 millones de pesos: «me arruinaron»

Un comerciante de Plottier denunció que fue víctima de una estafa bancaria de casi 3 millones de pesos y lamentó que nadie le brinda ninguna solución. Tiene una Ferretería en Plottier con tres empleados. “Esta semana tuve que vender un auto para pagar los sueldos. Tengo que pagar a proveedores y a AFIP y hoy no tengo nada. Me arruinaron el negocio”, lamentó Gabriel, el vecino que sufrió la estafa.

Señaló que ocurrió en su cuenta corriente del Banco Credicoop, en la sucursal de Plottier. Dijo que la entidad bancaria no le brindó ninguna respuesta y que además lo culpa por lo ocurrido.

Contó que el 18 de marzo tenía un monto de casi 3 millones de pesos en su cuenta. Cuando quiso hacer una llamada el sábado, no pudo ya que su celular le indicaba que su teléfono estaba fuera de red. Ese mismo día entró a su cuenta porque necesitaba transferir a unos proveedores y “me desayuno que no tenía nada”.

El lunes el comerciante fue hasta la sucursal bancaria en Plottier. Luego se contactaron de Buenos Aires y volvió al banco y en esa oportunidad lo atendió el gerente. “Me dijeron que estaban sorprendidos y que se habían vulnerado varios factores de seguridad del banco. Me empezaron a interrogar y me terminaron diciendo que el responsable era yo. Pero a ellos le violaron la seguridad, porque a mi para transferir más de 100 mil pesos me piden acercarme hasta el banco ”, sostuvo.

“Me siento abandonado por todos. Tengo una decepción enorme. Siento que están sospechando de mí cuando yo soy la víctima”, expresó el comerciante.

Dijo que ya radicó la denuncia en la comisaría y que se contactaron personal del Departamento de Delitos Económicos. El lunes próximo se reunirá con un abogado.