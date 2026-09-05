Ya opera el centro de distribución de Mercado Libre en Bariloche

La empresa multinacional de comercio electrónico Mercado Libre ya opera desde Bariloche con un centro logístico emplazado en el Parque Tecnológico y Productivo de la ciudad (Pitba) desde el cual se busca agilizar la distribución y entrega de paquetes en la región.

El centro logístico de Bariloche se suma al ya existente en Neuquén con una dinámica particular de la compañía que realiza envíos por avión, y opera la distribución a través de una empresa tercerizada.

El intendente Walter Cortés en abril anunció gestiones para la radicación del centro de distribución del gigante del e-commerce y finalmente se consolidó la inversión a través de la empresa QX Logística que adquirió un predio en el Parque Tecnológico ubicado en la Ruta 40 (Circunvalación).

Este viernes el intendente junto a una comitiva de funcionarios y la presidenta del Parque Tecnológico, Julia Fernández, recorrieron las instalaciones y conocieron la operatoria de la compañía que opera la distribución de paquetería. Como anfitriones estuvieron Gonzalo Gómez Romero, referente de Relaciones Gubernamentales a nivel nacional; Alejandro Bardi, gerente senior de Logística; integrantes del equipo de coordinación y análisis; y Fabián Spina, CEO de QX Logística, operador encargado de la actividad en el predio.

El intendente Cortés recorrió el centro logístico de Mercado Libre en Bariloche. Foto: Gentileza Municipalidad de Bariloche

Una capacidad de distribución de hasta 30.000 paquetes diarios

Según informó el municipio, el nuevo depósito cuenta con una superficie de 3.300 metros cuadrados y una capacidad máxima estimada de distribución de hasta 30.000 paquetes diarios en jornadas de alta demanda.

Desde este centro se atenderá no sólo la distribución dentro de Bariloche, sino también diferentes puntos de la región, entre ellos San Martín de los Andes, Villa La Angostura, El Bolsón, Esquel e Ingeniero Jacobacci, además de localidades y sectores cercanos alcanzados por la red logística.

El gobierno local destacó que, según información de la empresa, aproximadamente el 99% del personal que desarrolla tareas dentro del depósito tiene residencia en Bariloche. Y valoró que además se genera movimiento laboral a partir de las distintas empresas y choferes vinculados al reparto.

Centro logístico de Mercado Libre instalado en el Parque Tecnológico y Productivo de Bariloche. Gentileza Municipalidad de Bariloche

El intendente Cortés se interiorizó sobre la logística, el movimiento diario y las perspectivas de crecimiento de la operación, con especial interés en la generación de puestos de trabajo y la incorporación de mano de obra local, valoró el municipio a través de un comunicado de prensa difundido este viernes.