Esquiar en Cerro Perito Moreno en primavera: los precios bajan, hay mucha nieve y promos para Patagónicos

El Cerro Perito Moreno mantiene sus pistas y medios operativos mientras la nieve permite extender la temporada hasta el fin de semana largo de octubre. Fotos y Videos: @guunproducciones.

Septiembre llega al Cerro Perito Moreno sin apuro y de blanco. Mientras en los valles la primavera empieza a insinuarse, arriba la montaña todavía conserva una postal plenamente invernal: nieve acumulada, pistas habilitadas y todos los medios de elevación funcionando. Las condiciones permiten pensar en una temporada que se estire hasta el fin de semana largo del 12 de octubre, siempre que el clima acompañe.

El escenario incluso permite mirar hacia atrás y recordar aquellos inviernos considerados excepcionales. El mejor invierno de la historia no parece tan lejano cuando la montaña todavía ofrece buenas condiciones para esquiar y el pronóstico mantiene la expectativa de nuevas nevadas. Para quienes todavía no pudieron ponerse los esquíes o quieren aprovechar las últimas semanas, septiembre aparece así como una oportunidad.

La apuesta de Laderas Cerro Perito Moreno es que la llegada de la primavera no marque el final de la temporada. Por eso, desde ahora aplica descuentos especiales sobre las tarifas de media y baja temporada. Los residentes de la Comarca Andina tienen un 25% de descuento, mientras que los residentes regionales, de Río Negro, Chubut y Neuquén, acceden a un 20% de descuento.

Un septiembre para aprovechar

Hay otro dato que puede inclinar la balanza para quienes todavía están pensando en una escapada: durante septiembre rige la tarifa de temporada baja, presentada por Laderas como una de las más competitivas del país. El pase adulto, contratado en un paquete de cinco días, queda en $71.620 por día.

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La propuesta busca aprovechar una montaña que todavía tiene mucho para ofrecer. Ubicado a unos 25 kilómetros de El Bolsón, el centro permite combinar nieve y paisaje cordillerano en una época en la que los días empiezan a ser más largos y la primavera aparece lentamente en el valle.

Pero no todos llegan con la misma experiencia. Para quienes todavía no saben esquiar, Laderas mantiene una promoción pensada como puerta de entrada a los deportes de invierno. Se trata de la Experiencia Principiantes, un paquete con modalidad 5×3: los dos primeros días de aprendizaje son sin costo e incluyen equipos y utilización del medio habilitado en la base.

Después llega el momento de subir. Durante los tres días restantes, las clases se realizan en la parte superior del cerro y se incluye acceso ilimitado a los medios de elevación. En temporada baja, la experiencia cuesta $685.550 por persona, con pases, equipos y clases grupales incluidos.

Para quienes quieren mejorar

Para los que ya dominan las tablas, la montaña propone otro desafío. Las Clínicas de Ski & Snow están pensadas para esquiadores intermedios y avanzados que quieran trabajar sobre su técnica y aprovechar el fin de semana para seguir progresando.

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Las clínicas tienen una duración de tres horas por jornada, los sábados y domingos de 10 a 13. El valor es de $200.000 por la clínica, $290.000 con el pase de fin de semana y $370.000 si se suman los pases y el equipo.

Así, mientras abajo los árboles empiezan a cambiar de estación, arriba todavía queda invierno para rato. La nieve acumulada permite mantener abierta la montaña y las promociones buscan que septiembre no sea apenas el último capítulo de la temporada, sino otra oportunidad para subir.

El pronóstico todavía guarda la posibilidad de nuevas nevadas y la intención es clara: si las condiciones continúan, Laderas Cerro Perito Moreno seguirá recibiendo esquiadores hasta octubre. La primavera puede esperar un poco más en las alturas.

Más información: https://www.laderas.com.ar/ / IG: @laderascerroperitomoreno

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