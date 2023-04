"Estoy cansada": necesita una silla de ruedas hace más de un año y la obra social no responde, en Neuquén

Rosy Alonso es una jubilada de Chos Malal que convive con varias enfermedades y desde hace un año y tres meses, necesita una silla de ruedas nueva ya que la anterior se rompió por el uso. Es afiliada al Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) y pese a que inició los trámites avalados por sus médicos, por varias situaciones con la ortopedia todavía no tiene una solución.

«Soy una persona con discapacidad y gracias a Dios no tengo incapacidad, lo que permite luchar por mis derechos, mi problema de salud es físico, soy acondroplásica, poseo paraparesia en miembros inferiores, canal medular estrecho lumbar y cervical, tengo vejiga neurogénica, con uropatía obstructiva, con uronefrosis bilateral, por ende estoy en silla de ruedas y con sonda vesical hace un par de años», así se definió en un posteo de Facebook.

Rosy Alonso es una jubilada de la municipalidad de Chos Malal y tiene 50 años.

En dialogo con RÍO NEGRO, la mujer que vive con su hijo de 27 años que también tiene una discapacidad y depende de una silla de ruedas contó que «la situación no da para más, estoy cansada».

Según detalló, en noviembre del 2021 estando en la vereda de su casa la silla de rueda que tenía se partió arrojándola al piso y resultando con varias heridas de diversa consideración. En ese momento comenzó la extensa odisea para tramitar una nueva silla.

«Las sillas de ruedas tienen que tener al menos 5 años de uso antes de solicitar un recambio, sin embargo esta solo resistió 4 años por lo que ahí encontré la primera traba», contó. «Por esta razón visité a mi médico de cabecera, especialistas y fisioterapeutas quienes me indicaron otra silla para poder realizar mis tareas diarias», agregó al relato.

Rosy muestra como las sillas que le mandaron no le permiten trasladarse.

En ese momento ISSN accedió al pedido y comenzó el proceso de licitación como suele ser en estos casos para adjudicar la nueva silla a la ortopedia «Micos».

El comercio asignado le hizo entrega de sillas en dos oportunidades a Rosy, sin embargo el diseño de ambas no corresponde con lo indicado por los médicos para ella. «Por el tamaño de mis brazos, la posición del eje de la silla no me permite hacer girar las ruedas para trasladarme», explicó.

De esta manera, y luego de que su reclamo sea recibido por el administrador del ISSN, funcionarios provinciales y varias personas, Rosy todavía no tiene la silla que necesita.

«Elijo hacer público mi pedido porque me parece injusto que siendo jubilada, teniendo una obra social, todavía me tengan a las vueltas, ya no se qué más hacer, mi calidad de vida esta siendo afectada», comentó.

En los últimos días la mujer recibió la noticia de que la ortopedia Micos no podrá hacerse cargo de la silla de ruedas, por lo que el proceso de licitación de la obra social «volverá a foja cero», por lo que deberá iniciarse nuevamente el pedido.

En esta silla Rosy no alcanza las ruedas.