Río Negro licita la nueva escuela técnica de Cipolletti: cuándo se conocerán las ofertas

El Gobierno de Río Negro puso en marcha la licitación pública para construir el nuevo Centro de Educación Técnica (CET) de Cipolletti, una obra que se proyecta en el sector norte de la ciudad, específicamente en el Distrito Vecinal Noroeste, una zona que en los últimos años concentró crecimiento urbano y nuevas demandas de infraestructura.

La licitación para la nueva escuela técnica que abrió Río Negro cuenta con un presupuesto oficial de $5.804.835.613 y prevé la apertura de sobres el 17 de diciembre de 2025, en la sede del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en la ciudad de Viedma.

Según el pliego, el plazo de ejecución de la obra fue fijado en 720 días corridos desde el inicio de los trabajos y el sistema de contratación será por ajuste alzado.

El establecimiento se levantará en un predio ubicado entre las calles El Aguilucho, Los Tomillos, Los Teros y Michay. Para avanzar con el proyecto, el municipio tramitó ante el Concejo Deliberante la desafectación de una fracción de espacio verde y reserva fiscal, un paso administrativo clave para habilitar el uso educativo del terreno.

En diálogo con este medio, el intendente Rodrigo Buteler remarcó la importancia estratégica de la iniciativa y señaló que responde a una necesidad concreta del Distrito Vecinal Noroeste, también explicó que la demanda educativa está consolidada, con la incorporación previa de un jardín de infantes y una escuela secundaria, y que el CET permitirá completar la oferta pública en el área.

El jefe comunal también destacó que la ubicación del nuevo establecimiento acompaña el perfil productivo local, marcado por la presencia de la actividad hidrocarburífera, y consideró que la formación técnica resulta fundamental para ampliar las oportunidades laborales de los jóvenes. «Es una excelente noticia porque el distrito está creciendo mucho y decidimos crecer para esa zona. Es fundamental contar con una escuela técnica porque no hay en ese sector”, señaló.

Los detalles del nuevo CET en el Distrito Vecinal Noroeste

El nuevo CET tendrá orientación en Técnico en Programación con talleres orientados a la Robótica y fue diseñado como un edificio integral, con una superficie total de 2.925 metros cuadrados. El proyecto contempla nueve aulas comunes, un aula de saberes tecnológicos, salas de profesores y preceptores, y un sector de gobierno con espacios de dirección, vicedirección y secretaría, todos articulados por una circulación central que oficia de eje del edificio y conecta los distintos ambientes educativos.

El sector de talleres estará destinado a la formación específica en Programación e incluirá espacios para robótica educativa, aplicaciones, redes, software, hardware, plataformas móviles, sistemas operativos y emprendedurismo, además de sanitarios propios, áreas de apoyo técnico y un espacio semicubierto para prácticas al aire libre.

El complejo se completará con un Salón de Usos Múltiples (SUM) que contará con comedor, cocina, sanitarios y depósitos, y un sector exterior con equipamiento deportivo, pensado también para actividades abiertas a la comunidad.