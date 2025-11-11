Expo CET e innovación en Roca: estudiantes abren las puertas del colegio para mostrar sus trabajos

La innovación para el jardín llega de la mano de una maceta con sistema de auto riego inteligente creada por un curso del Centro de Educación Técnica (CET) N° 3. Los chicos las fabricaron en impresoras 3D y las programaron para que se active el sistema: como resultado, la planta se riega sola. Eso no es todo.



Un grupo de sexto año presenta en sociedad un innovador estuche de celular con cargador solar. Otro curso expone su novedoso y práctico collar para perros, con un sistema para rastrear al animal cuando se pierde.

Además, los estudiantes y futuros técnicos aprendieron durante el año a diseñar páginas web para comercialización de productos y servicios, y algunos equipos mostrarán el producto final en sociedad.

Esto es solo una parte de lo que se verá en la Expo CET de Roca este miércoles 12 de noviembre. Un evento institucional con trayectoria de al menos ocho años en el cual los alumnos presentan los proyectos realizados a lo largo del ciclo lectivo, en la recta final del año.

Diana Gabriela Parreño es jefa general de Taller y docente de la escuela. En diálogo con Diario RÍO NEGRO contó que unos 350 estudiantes participan de la exposición 2025 con un cronograma que ordena las presentaciones durante la jornada.

“El fuerte de la muestra son los estudiantes de sexto año que se preparan en el taller de microemprendimientos y llevan adelante los proyectos en conjunto con los demás talleres, Matemática Aplicada y Tecnología de la Administración”, asegura Diana.

El objetivo es que los jóvenes se acerquen lo más posible al mundo laboral. Las impresoras 3D junto a softwares específicos y programas informáticos son claves para las producciones.

Muchos de los proyectos consisten en un emprendimiento que los estudiantes viven como un proceso real. “Crean un producto, investigan, aprenden a diseñar, a desarrollar ideas, elaboran desde la parte del plan de negocios, el packaging, hacen estudios de mercado, elaboran estrategias de marketing y se preparan adquiriendo diferentes herramientas”, asegura la docente.

Expo CET: los objetivos de la muestra

“Los chicos pueden mostrar a la comunidad todo lo que aprendieron durante el año, y los alumnos de sexto, durante toda su carrera en la secundaria. Muestran y cuentan todo lo que ellos fueron aprendiendo, los conocimientos. Es muy significativo para ellos”, valora la jefa de talleres.

La muestra tiene el propósito de dar a conocer los proyectos elaborados por los chicos con acompañamiento de sus docentes, bajo la premisa de preparar a los jóvenes del futuro y adentrarlos al mundo de la investigación, desarrollo, negocios y el emprendedurismo.

La escuela es de doble jornada. Los estudiantes cursan materias de los espacios curriculares por la mañana y por la tarde los talleres, en los que aplican los conocimientos prácticos. La matrícula total de la escuela es de 700 alumnos, aproximadamente.

Expo CET: cuándo y dónde participar

La tradicional exposición del colegio técnico se llevará a cabo este miércoles 12 de noviembre en dos turnos, matutino y vespertino con puertas abiertas para todo público.

Los horarios son de 9:30 a 12 y de 14 a 17 en la sede de la escuela, ubicada en calle Chacabuco 1.050 de Roca.