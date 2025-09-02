Evacuaron el Instituto de Formación Docente de Bariloche por una amenaza de bomba: qué pasó

Un operativo de emergencia se montó en el Instituto de Formación Docente de Bariloche, ubicado sobre la calle John O’Connor al 1757, luego de que las autoridades locales fueran alertadas por una amenaza de bomba. Por el hecho, la comunidad educativa fue evacuada.

Sin embargo, más tarde estudiantes y docentes pudieron reingresar al establecimiento después de que se descartara peligrosidad en el objeto.

El director de Protección Civil de Bariloche, Jesús Vargas informó a Diario RÍO NEGRO: «Recibimos el alerta por el 103 de un artefacto en un baño, adjunto con imágenes, y tuvimos que dar intervención de inmediato a la Fiscalía Federal y PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria)».

«Nosotros por protocolo interno debemos despachar a bomberos y policía para realizar la evacuación y luego hacer un perímetro para que se pueda trabajar», agregó.

El funcionario explicó que las fuerzas de seguridad intervinieron en el establecimiento con rastrillajes y detectaron el objeto. Sin embargo, no pudo precisar qué fue lo hallado.

Susto por amenaza de bomba en Bariloche: el objeto fue encontrado en el baño

De todas formas, comunicó que la situación «se normalizó» y alrededor de las 16:15 la comunidad educativa pudo reincorporarse al establecimiento. Dada la emergencia, frente al Instituto se cortó el tránsito.

El operativo comenzó alrededor de las 14:45. Foto: Gentileza El Seis TV

Según trascendidos, el objeto fue hallado en el baño de mujeres, encima de la mochila de un inodoro. A su vez, en la pared aparentemente se encontró escrito un mensaje amenazante.