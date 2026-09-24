Alerta roja en la cordillera: la lluvia dejó calles inundadas, deslaves y viviendas afectadas

“Si bien el alerta roja continúa hasta la noche, las nubes se están disipando. Lo que está sucediendo ahora es el escurrimiento del agua caída”, indicó Carlos Madjinca, secretario de Protección Civil de Bariloche. La ciudad cordillerana transitó la última madrugada con dificultades producto de las intensas lluvias. Entre las 3 y las 7 de la mañana, desde el Municipio de Bariloche, estimaron que precipitaron 50 milímetros.

Calles anegadas y, lotes y viviendas inundadas. El sur de Bariloche presentó las mayores complicaciones, especialmente el barrio El Frutillar y Nahuel Hue. Por otro lado, se registraron deslaves en la Barda del Ñireco, a la altura del barrio 150 Viviendas (no hubo viviendas afectadas) y en la Barda del Arrayanes donde el alud provocó la caída de una estructura de madera en la que no había nadie ya que minutos antes, habían evacuado a dos personas.

“En el barrio Vivero cedió el terreno y tiró abajo una casa. En barrio Arrayanes se pidió a una familia que se retirara porque no era seguro el terreno. Se fueron a la casa un pariente”, resumió Madjinca que no se mostró sorprendido por la situación: “Es lo que se esperaba; por eso el alerta saltó de amarillo a rojo. Se sabía que el frente que ingresaba del Pacífico traía una carga importante de agua y se trabajó en consecuencia”, dijo.

Pasadas las 22 del miércoles, se anunció la suspensión de clases en la zona de Bariloche y Mascardi. La misma decisión se adoptó en Villa La Angostura y San Martín de los Andes para evitar la circulación.

Ante la gran cantidad de calles anegadas, el personal de Protección Civil fue abriendo algunas canaletas para lograr el desagote. “En algunas delegaciones, encontraron que los pluviales estaban tapados por cubiertas y restos de basura que no permitian el escurrimiento”, aportó.

El foco está puesto ahora en la naciente del arroyo Ñireco ante el aumento del caudal. Por esta razón, el Departamento Provincial de Aguas informó que algunos barrios podrían tener problemas con el suministro de agua ya que “está cargada con tierra”. “Todo eso desemboca en el lago, por eso, se puede observar una gran mancha marrón”, dijo y añadió: “Esperamos un período de tranquilidad. Eso va a permitir escurrir el agua a la desembocadura del lago”.

Desde el parque nacional Nahuel Huapi, anunciaron el desborde de un arroyo ubicado entre el Centro de Informes de Villa Mascardi y Los Rápidos, en la ruta provincial 81.

Las zonas del parque nacional Nahuel Huapi. Foto: gentileza

En tanto, el camino al Valle del Challhuaco está cerrado debido a “la gran acumulación de agua y debordes de arroyos en varios sectores«; mientras que el camino a Ñirihuau está “transitable solo para pobladores por la acumulación de agua, charcos profundos y debordes de arroyos en varios sectores”.

El sitio Tiempo de Sur advirtió que la lluvia se registra “en cotas donde todavía hay mucha nieve acumulada. Esa lluvia, sumada a parte del agua liberada por el deshielo, terminará bajando hacia ríos y arroyos”. “Atención cerca de ríos y arroyos: pueden crecer de forma importante y mantenerse elevados durante el jueves, incluso cuando la lluvia ya haya disminuido. También conviene extremar precauciones en sectores bajos y laderas con antecedentes de deslizamientos, y evitar actividades de montaña”, informaron.

Villa La Angostura y San Martín de los Andes

Marcos Arretche, de Protección Civil de Villa La Angostura, alertó por el riesgo ante el crecimiento desmedido de los cauces producto de las precipitaciones que arrojaron 50 milímetros en menos de 24 horas.

También en esa localidad decidieron suspender las clases para disminuir la circulación vehicular ya que el alerta está vigente hasta la noche del jueves. Las ráfagas de viento podrían generar el desprendimiento de algunos ganchos.

“Anoche hubo dos personas evacuadas por viviendas anegadas ante el ingreso de agua. En este momento, se están monitoreando los cauces que cruzan el ejido municipal para descartar cauces obstruidos”, señaló Arretche.

Consideró que la lluvia “es normal dentro de los 1.200 milímetros anuales. No es preocupante. La cuestión climática es lo único que se puede predecir. Unas 72 horas antes el radar nos indica cómo viene. El tema es la complejidad del viento”, dijo y mencionó que el desprendimiento y la caída de ramas sobre las líneas eléctricas podrían generar cortes de luz.

Si bien por la noche se cerró la ruta de Siete Lagos, se habilitó a la mañana.

El último reporte de San Martín de los Andes registró que, desde las 21 del miércoles hasta las 9 del jueves, cayeron 23 milímetros de agua. Sebastian Torcivia, director de Protección Civil y Gestión de Riesgo, aseguró que todos los accesos y los caminos principales están habilitados.

“El único evento se produjo hace horas esta mañana con el desborde del arroyo Pocahullo que afectó a una vivienda que está siendo evaluada por la Municipalidad. No se registraron víctimas, ni lesionados”, aseveró.

El Paso Cardenal Samoré está cerrado para todo tipo de vehículos durante este jueves debido «a un aumento del caudal de agua en el puente El Gringo en territorio chileno, a la altura del kilómetro 111». El próximo reporte sobre las condiciones del cruce, anunciaron, se brindará este viernes a las 8.