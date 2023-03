Examen para ingresar al Poder Judicial de Neuquén: qué dicen los que ya hicieron la prueba

El pasado lunes 6 comenzó el periodo de pruebas para los postulantes a un puesto administrativo dentro del Poder Judicial de Neuquén. El concurso inauguró su segunda instancia (luego de admisión de documentación) con un cuestionario de múltiple opción que debía aprobarse con el 80% de respuestas correctas, como mínimo.

RÍO NEGRO dialogó con varios postulantes sobre las apreciaciones del momento clasificador quienes compartieron detalles de la experiencia.

Cuánto dura el examen

El examen consta de 40 preguntas a responder bajo la modalidad de opción múltiple en un tiempo de 25 minutos. Este factor fue controversial para muchos de los que accedieron a la prueba teórica.

«El tiempo parece que está bien pero se hace muy corto, sobre todo por los nervios», confesó una de las postulantes.

«A mi no me alcanzó, no pude terminarla, no te daba tiempo de leer todo antes de responder», explicó otra evaluada.

«Yo aprobé el examen y si bien era poco el tiempo se podía responder todo», comentó otro de los que postula a un puesto en el organismo judicial.

Es importante recordar que los exámenes no eran los mismos para todos, y que cada postulante tenía asignado un tema. Por eso, para algunos las conclusiones respecto al tiempo entre preguntas varió según la persona.

Asimismo informaron antes del examen que, para las personas que declararon discapacidad y que requerían ajustes de tiempo, se les informó sobre los mismos.

Cómo es la plataforma para acceder al examen

El examen se desarrolla en la plataforma Moodle. Allí se habilitó en los días previos una prueba piloto para que los interesados tengan una primera experiencia. Desde este lunes, quedó habilitado solo para realizar el examen eliminatorio teórico, al cual se accedió desde un enlace.

Consultados por el nivel de accesibilidad varios evaluados aseguraron que «ingresar es muy fácil» y que la plataforma era «intuitiva».

«La metodología estaba buena. La plataforma era muy fácil de usar», confió una de las postulantes consultadas por este medio.

Dificultad del examen

La mayoría de las personas que contaros su experiencia durante la evaluación coincidieron en que el nivel de dificultada era elevado. «Tenías que haber estudiado mucho si o si, porque el tiempo no ayudaba», contó uno de los postulantes.

«También habían preguntas muy capciosas y engañosas, que había que leerlas dos o tres veces, y si estabas con el tiempo complicado, era muy probable que contestaras mal» sumó otra de las evaluadas.

El contenido del examen pasea por varios temas teóricos y procedimentales de los fueros del Poder Judicial dentro del ámbito administrativo. En algunos casos también se preguntó sobre el funcionamiento estructural del organismo.

A pesar de esto, varias personas valoraron la importancia de acceder a la posibilidad de concursar por un puesto en un empleo regular y parte del Estado provincial.

«Me parece bueno que se le de esta oportunidad a la gente, y con solo tener un título secundario, deberían generarse más chances similares y que pueda entrar al Estado gente por medio de un examen», contaron.