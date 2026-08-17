Explosión e incendio en una central eléctrica de La Plata: el comunicado de la empresa EDELAP

EDELAP, la empresa privada de distribución y comercialización de electricidad de La Plata y ciudades aledañas, emitió un comunicado luego de la explosión e incendio en una central eléctrica, en el que explicó el incidente y qué pasa con los vecinos afectados tras el apagón masivo.

Se informó que a las 02:30 de la madrugada de este lunes feriado y, por causas que se encuentran bajo investigación, se produjo un incendio en una instalación perteneciente a la Subestación Tolosa, ubicada en calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9.

El comunicado de EDELAP luego de la explosión e incendio

“El foco pudo ser sofocado gracias al accionar conjunto de Bomberos, personal de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y técnicos de EDELAP. De manera preventiva, se procedió a la evacuación de vecinos de inmuebles aledaños”, destaca.

Como consecuencia del incidente, “se encuentra afectado el servicio eléctrico en sectores del casco urbano de La Plata y en los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet”.

Ante este escenario, la empresa ya se encuentra trabajando en la “reconfiguración de su red para normalizar el suministro, priorizando los servicios esenciales, entre ellos los establecimientos de salud”. Asimismo, se desplegó un plan de reposición paulatina para el resto de los usuarios afectados, que incluye un amplio operativo de personal técnico y grupos electrógenos.

“EDELAP ha dispuesto todos sus recursos técnicos y operativos, y su personal continuará trabajando de manera ininterrumpida para avanzar en la normalización del servicio”, señalaron.

En el cierre del comunicado, la empresa pidió disculpas a los vecinos afectados por los inconvenientes y confirmó que mantendrá informados a los usuarios sobre el avance del operativo a través de sus canales oficiales.

Por el momento no trascendió horario en el que se restablecerá de forma total el suministro eléctrico en todos los hogares.

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