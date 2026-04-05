Río Negro generará energía con el agua de los canales de riego: así serán las tres nuevas centrales hidroeléctricas en el Alto Valle

El gobierno de Río Negro avanza con tres proyectos de generación hidroeléctrica de pequeña escala sobre canales del Alto Valle, en una estrategia que busca sumar energía renovable al sistema provincial sin necesidad de obras de infraestructura de mayor tamaño.

Las iniciativas están diseñadas para aprovechar la infraestructura de canales de riego existente, transformando el flujo de agua en electricidad mediante tecnología adaptada a los caudales del sistema, sin alterar su uso principal vinculado a la producción ya que el excedente es restituido al cauce.

“Estas centrales son un pilar estratégico de nuestra soberanía energética provincial”, afirmó el presidente del Departamento Provincial de Aguas (DPA) Gastón Renda, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, y agregó «es provechar la fuerza de nuestros sistemas de riego para generar energía eléctrica limpia, renovable y de cercanía».

Canal grande en Guerrico. Progresiva 58700. Foto: Juan Thomes.

Mapa: dónde estarán y cómo funcionarán las centrales

Los tres proyectos se desarrollarán sobre el Canal Principal en puntos estratégicos del sistema de riego, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento del recurso hídrico en zonas ya consolidadas.

El primero es Salto Guerrico, ubicado en la progresiva 58.700, considerado por Renda «un punto clave para la generación de potencia en el corazón del Valle».

Luego se encuentra Salto Allen, en la progresiva 47.800, donde la intervención apunta a fortalecer el nodo eléctrico de esa zona mediante una central de menor escala pero con impacto local.

El tercer desarrollo es Salto Ballester, que se integrará al sistema del Dique Ballester, una obra histórica que será puesta en valor con la incorporación de tecnología moderna para generación eléctrica.

Las centrales serán del tipo “de paso”, lo que significa que no requerirán embalses y permitirán generar energía respetando el curso del agua y su uso prioritario para riego.

En términos técnicos, utilizarán turbinas tipo Kaplan, adaptadas a los caudales del sistema, y tendrán distintas escalas de potencia según el punto de emplazamiento definido en cada caso.

Guerrico tendrá una potencia de 2 MW y una generación estimada de 9.800 MWh anuales, mientras que Allen aportará 4.800 MWh por año y Ballester 4.640 MWh anuales. En conjunto, el esquema de generación distribuida alcanzaría los 19.240 MWh por año.

Según datos de Edersa, un hogar residencial promedio consume 0,2 MWh mensualmente, es decir que al año rondaría los 2,4 MWh. Teniendo en cuenta ese nivel de demanda anual por usuario, la producción de las tres centrales podría abastecer a más de 8.000 hogares anualmente aproximadamente.

En qué etapa se encuentran los proyectos

“El orden de ejecución priorizará el mayor potencial de generación, comenzando por Guerrico, seguido por Ballester y finalmente Allen”, indicó el titular del organismo provincial.

En cuanto al estado de avance, el presidente del DPA aseguró que los proyectos “están finalizados y listos para ser licitados”, en una etapa que ahora depende de la obtención del financiamiento necesario para su ejecución.

Cada una de las centrales incluirá además la construcción de líneas de transmisión de 13,2 KV, con una extensión promedio de 2,5 kilómetros por proyecto, lo que permitirá su interconexión directa al sistema eléctrico provincial y el vuelco inmediato de la energía generada al consumo regional.

«La premisa de este plan es la optimización de la infraestructura histórica. Vamos a dotar de tecnología moderna a obras que ya forman parte de nuestra identidad productiva», Gastón Renda, presidente del DPA.

Miles de hogares en el Alto Valle serán abastecidos de energía renovable

Actualmente, la provincia ya cuenta con cinco centrales hidroeléctricas de generación menor ubicadas en los canales de riego del Alto Valle y Valle Medio del río Negro y sobre el río Colorado. Están en Ing. Julián Romero, Ing. César Cipolletti, Gral. Julio A. Roca, Ing. Guillermo Céspedes y Salto Andersen.

Renda detalló que la incorporación de estas centrales permitirá reducir la dependencia de fuentes térmicas (combustibles fósiles), al tiempo que mejorará la calidad y estabilidad del suministro eléctrico en la región.

“Al inyectar energía renovable al sistema, reducimos la dependencia de fuentes térmicas, bajamos la huella de carbono y garantizamos una mayor estabilidad y calidad del servicio eléctrico”, señaló el titular del DPA.

Energía anual 19.240 MWh es el total de la producción estimada de las tres centrales de pasada que aprovechan los saltos de agua de los sistemas de riego en el Alto Valle.

Además, remarcó que se trata de un esquema con impacto directo en el Alto Valle, tanto en el consumo residencial como en el sector productivo, donde la demanda energética es clave para sostener la actividad.

Según precisó, la generación proyectada en conjunto equivale «al abastecimiento de miles de hogares rionegrinos con energía de origen 100% renovable», lo que refuerza el perfil sustentable del plan.