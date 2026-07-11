Incendios forestales en Almería: 12 muertos por el fuego que ya arrasó más de 6.000 hectáreas

El incendio forestal que afecta a la provincia española de Almería continúa fuera de control y ya consumió más de 6.000 hectáreas. El balance provisorio de las autoridades indica al menos 12 personas muertas, 23 desaparecidas, ocho heridos y alrededor de 1.400 evacuados en distintas localidades de la zona.

De las personas afectadas físicamente, cuatro de ellas fueron trasladadas en estado grave de salud. A pesar del avance, los bomberos notificaron una «evolución favorable» durante la noche del viernes.

Incendios forestales en Almería: dónde se originó el fuego y el estado de la provincia

El foco se originó en las cercanías del municipio de Los Gallardos y avanzó con rapidez debido a las altas temperaturas, el viento intenso, la baja humedad y las características del terreno. Estas condiciones dificultaron las tareas de contención y favorecieron la expansión del fuego hacia otras localidades.

El operativo de emergencia movilizó a más de 500 efectivos, entre brigadistas, bomberos, miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y personal de distintos organismos, además de un importante despliegue de medios aéreos y terrestres para intentar controlar los frentes activos.

El número de muertos se registró en 12, incluyendo a turistas hallados calcinados en los vehículos en lugares donde el fuego se concentró con mayor rapidez.

Las autoridades mantienen la prioridad en la búsqueda de las personas desaparecidas, la protección de las zonas habitadas y la asistencia a los evacuados, mientras continúan las tareas para estabilizar el perímetro del incendio y evitar que las llamas alcancen nuevos sectores poblados.

El fuego provocó que cientos de familias desalojaran sus hogares (Foto: REUTERS /Loyola Perez de Villegas Muniz)

Incendios forestales en Almería: la investigación del Gobierno español por el origen del incendio

Las primeras investigaciones apuntan a que el incendio podría haberse iniciado por la caída de un cable eléctrico, aunque el origen del siniestro sigue bajo investigación. En paralelo, la gestión de la emergencia generó debate por la decisión de no activar el sistema de alertas masivas para teléfonos móviles durante las primeras horas del avance del fuego.

Aunque las condiciones meteorológicas mejoraron levemente y permitieron reforzar las tareas de extinción, el incendio continúa activo y las autoridades advirtieron que el riesgo persiste. Los equipos de emergencia mantienen un amplio despliegue mientras trabajan para contener definitivamente las llamas y localizar a las personas que permanecen desaparecidas.

Con información de Clarín