“El deporte no es una guerra”: el fuerte mensaje de los Veteranos de Malvinas antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” expresó que la semifinal contra Inglaterra "debe entenderse como un evento deportivo y no como una revancha histórica". (Foto: gentileza)

A pocas horas de que la Selección Argentina busque su pase a la gran final del Mundial 2026, el histórico cruce futbolístico contra el seleccionado de Inglaterra sumó una profunda reflexión institucional vinculada a la causa de las Islas Malvinas. Lejos de alimentar la hostilidad y el folklore, los excombatientes nacionales sentaron una postura contundente para llevar tranquilidad a las tribunas y a los medios de comunicación de cara al choque del próximo miércoles.

A través de un comunicado oficial emitido este lunes 13, la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” fijó posición de manera tajante: “El deporte no es una guerra, no es una revancha, es solo un partido”. El documento remarca que la semifinal contra Inglaterra de la Copa Mundial de la FIFA debe entenderse estrictamente como un evento deportivo de alcance mundial y bajo ningún punto de vista como una “revancha armada ni una compensación histórica” por el conflicto bélico de 1982.

El comunicado oficial de los Veteranos de Malvinas: fútbol, soberanía y respeto

El texto difundido por la organización reconoce el enorme fervor popular que genera la permanencia de la Scaloneta entre los cuatro mejores equipos del planeta. Sin embargo, los excombatientes consideraron indispensable trazar una línea clara entre la pasión por la camiseta albiceleste y el reclamo soberano por Malvinas, honrando la memoria de los 649 argentinos fallecidos en el archipiélago austral.

Según establece la entidad, el legítimo reclamo territorial se sostiene de manera irrenunciable ante la comunidad internacional mediante “la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable” establecido por la Constitución Nacional.

Por este motivo, instaron a la sociedad a acompañar al combinado nacional haciendo que la consigna “¡Malvinas Argentinas!” esté presente como símbolo de memoria, pero “sin caer en la xenofobia ni en el odio” contra el rival británico.

La mirada de Silvina Riela, madre de Alexis Mac Allister, desde el Reino Unido

En sintonía con este clima de descompresión, la antesala de la semifinal del Mundial 2026 sumó el testimonio de Silvina Riela, madre del mediocampista pampeano Alexis Mac Allister, una de las piezas clave en el esquema de Lionel Scaloni y actual figura del Liverpool de la Premier League.

En declaraciones brindadas a Radio Mitre, durante el programa conducido por el periodista Eduardo Feinmann, Riela repasó cómo cambió su perspectiva respecto al país británico tras mudarse allí para acompañar la carrera de su hijo. La mujer derribó prejuicios sobre la supuesta frialdad de los locales y agradeció el trato respetuoso y la educación con la que su familia fue cobijada desde el primer día.

«Mi nieta nació en Inglaterra. Así que cuando todos cantan ‘el que no salta es un inglés’, yo me quedo sentada con ella; no me acoplo a eso», confesó entre risas, sumándose al mensaje de que, tal como declaró el propio cuerpo técnico, lo del próximo miércoles se trata pura y exclusivamente de un partido de fútbol.