Cómo la nieve técnica salvó por segunda vez la temporada de invierno en Bariloche

La escasez de nieve natural volvió a poner a prueba la temporada invernal en Bariloche. Por segundo año consecutivo, las condiciones climáticas obligaron a replantear el funcionamiento del Cerro Catedral, el centro de esquí más importante del país.

Frente a este escenario, la inversión realizada por Catedral Alta Patagonia en un sistema de fabricación de nieve técnica permitió iniciar la temporada, avanzar con la apertura progresiva de pistas y brindar previsibilidad tanto a turistas como a los distintos actores que dependen de la actividad invernal.

Fotos: Cerro Catedral.-

Con 40 cañones de nieve de última generación distribuidos estratégicamente en la montaña, la nieve técnica dejó de ser un complemento para transformarse en una herramienta fundamental para el funcionamiento del centro de esquí. Su incorporación reduce la dependencia de las nevadas naturales y fortalece la competitividad de Bariloche como destino turístico.

Una inversión que también impulsa la economía local

El impacto de esta tecnología va mucho más allá de las pistas.

Cada jornada de operación moviliza la actividad económica de la ciudad al beneficiar a hoteles, restaurantes, comercios, transportistas, escuelas de esquí, instructores y numerosos prestadores de servicios vinculados al turismo.

En ese contexto, la fabricación de nieve no solo permite mantener las condiciones para la práctica del esquí, sino que además protege el empleo y aporta previsibilidad a toda la cadena turística durante una de las épocas más importantes del año.

Tecnología al servicio de una mejor experiencia

La modernización también alcanzó la atención a los visitantes con la inauguración de la nueva Boletería Sur, equipada con el sistema internacional Axess, una de las plataformas más avanzadas para la venta, emisión y control de pases.

Desde la empresa destacaron que la incorporación de esta tecnología no implicó una reducción de personal. Por el contrario, permitió ampliar la capacidad de atención presencial, generar nuevas oportunidades laborales y fortalecer los equipos locales.

La apuesta apunta a combinar innovación tecnológica con atención personalizada para mejorar la experiencia de quienes visitan el cerro sin resignar el valor del contacto humano.

Adaptarse al cambio climático

La experiencia de este invierno vuelve a poner en evidencia el impacto que el cambio climático tiene sobre la industria del esquí.

Ante un escenario de nevadas cada vez más irregulares, la inversión en infraestructura tecnológica dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en una herramienta indispensable para sostener la actividad económica.

La fabricación de nieve técnica permitió abrir la temporada cuando las condiciones naturales no lo hacían posible, mientras que la modernización de los servicios fortaleció la competitividad del destino.

Desde Catedral Alta Patagonia sostienen que la innovación no reemplaza a las personas, sino que genera nuevas oportunidades, protege el turismo y contribuye al desarrollo económico de Bariloche. En ese marco, la empresa también impulsa, junto al Sindicato de Empleados de Comercio, una agenda orientada al fortalecimiento y sostenimiento del empleo local.