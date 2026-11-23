En medio de las celebraciones por el 154° aniversario de Ezpeleta, en el partido bonaerense de Quilmes, una violenta explosión seguida de incendio en un local de comidas rápidas interrumpió la jornada festiva y dejó un saldo de siete personas heridas, una de ellas con quemaduras de extrema gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes sanitarios y policiales consignados por la agencia Noticias Argentinas, el estallido se habría originado durante el recambio de una garrafa dentro del comercio, por lo que el cuerpo de Bomberos inició este lunes por la mañana los peritajes técnicos para establecer las causas exactas del siniestro.

Cuál es el estado de salud de los heridos por la explosión en Ezpeleta

Explosión e incendio en Ezpeleta: los vecinos intentaron ayudar para sofocar las llamas.–

Según la información oficial recopilada en los centros asistenciales de la zona, los siete damnificados por la explosión en Ezpeleta presentan cuadros clínicos de diversa consideración, con un paciente en estado crítico bajo evaluación para una eventual derivación de alta complejidad:

Nahuel Aguilar (32 años) : es el herido de mayor gravedad. Permanece internado en el Hospital de Quilmes tras sufrir quemaduras en casi el 50% de su cuerpo; según relatos de testigos en el lugar, manipulaba el cambio de garrafas cuando se produjo el estallido.

: es el herido de mayor gravedad. Permanece internado en el Hospital de Quilmes tras sufrir quemaduras en casi el 50% de su cuerpo; según relatos de testigos en el lugar, manipulaba el cambio de garrafas cuando se produjo el estallido. Morena Anael Quinteros (19 años) : también se encuentra hospitalizada en el Hospital de Quilmes debido a quemaduras en el rostro y una herida cortante en el brazo derecho.

: también se encuentra hospitalizada en el Hospital de Quilmes debido a quemaduras en el rostro y una herida cortante en el brazo derecho. Victoria Valensuela (22 años) y Leandro Hernán Quinteros : la joven sufrió lesiones por astillas de vidrio en la zona ocular, un corte en el cuero cabelludo y una crisis nerviosa, mientras que Quinteros registró una herida cortante en la pierna izquierda y traumatismos leves.

: la joven sufrió lesiones por astillas de vidrio en la zona ocular, un corte en el cuero cabelludo y una crisis nerviosa, mientras que Quinteros registró una herida cortante en la pierna izquierda y traumatismos leves. Una niña de 11 años y dos vecinas adultas: la nena fue trasladada por sus padres al centro de salud por un corte en el cuero cabelludo; Margarita Isabel Gutiérrez (73 años) fue derivada a la Clínica Santa Clara para control médico y Vanesa Mabel Pucheta recibió asistencia primaria en el lugar por una molestia auditiva leve, sin requerir internación.

Cómo avanza la investigación de los Bomberos tras la explosión en Ezpeleta

Tras extinguir las llamas y asegurar el perímetro del comercio afectado, los peritos del cuerpo de Bomberos comenzaron este lunes 23 de noviembre 2026 las inspecciones técnicas sobre las instalaciones de gas y los envases utilizados en el local de Ezpeleta.

Las pericias buscarán corroborar de manera oficial la hipótesis preliminar aportada por testigos sobre la manipulación de una garrafa, así como determinar si el establecimiento contaba con las habilitaciones y medidas de seguridad exigidas para operar durante un evento masivo en la vía pública.