Expo Vocacional Catriel 2025: opciones educativas y charlas clave para elegir tu futuro

Este jueves 28 y viernes 29, Catriel se convierte en el epicentro de las decisiones educativas con la segunda edición de la Expo Vocacional. El SUM Municipal Eldo Carro abrirá sus puertas de 9 a 12 para recibir a estudiantes secundarios que buscan descubrir su futuro académico. La propuesta invita a explorar el mundo universitario y superior a través de charlas, stands informativos y experiencias que acercan la vida estudiantil.

En los distintos stands habrá información sobre planes de estudio, carreras, instituciones, costos y otros datos relevantes para explorar opciones educativas en el ámbito público y privado.

En esta oportunidad, los futuros ingresantes de 2026 recorrerán y recibirán sus ofertas tanto de instituciones locales como el Instituto Superior de Formación Docente Catriel y el CENT N° 44, como de otras instituciones de la región: Instituto San Agustín, Universidad Siglo 21, Universidad de Flores (UFLO), IPAP, Instituto Universitario de Artes Patagónicas (IUPA), Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN), Universidad Nacional del Comahue (UNCO) y Escuela de Suboficiales y Agentes de Policía de Cipolletti.

Además, se realizarán charlas de orientación vocacional destinadas a los adolescentes que se proponen como claves para ayudar a los jóvenes a tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional.

Desde el municipio sostuvieron la importancia de ofrecer estos espacios como política pública para acompañar las decisiones de los adolescentes, promoviendo el autoconocimiento, la reflexión y la toma de decisiones responsables para un futuro más acertado y menos propenso al abandono de estudios.

Actualmente en la localidad hay cinco secundarios, dos ESRN y tres técnicas, una con orientación electromecánica, otra en energías renovables y una de reciente creación.

Catriel apunta a ser una ciudad universitaria en el 2026

Anteriormente en diálogo con Diario RÍO NEGRO, la intendenta Daniela Salzotto sostuvo que el nodo universitario es un eje de gestión para la transformación social de Catriel y afirmó que «apostamos a ser una ciudad universitaria, un centro de formación ofreciendo conocimiento para tener mano de obra calificada, para que los jóvenes no tengan que migrar”.

En mayo, el municipio sumó una diplomatura universitaria en Ejecución y Mantenimiento de Espacios Verdes, dictada por la Facultad de Ciencias Agrarias. Esta propuesta marcó el inicio de una nueva etapa formativa en la ciudad, con una inscripción inicial de 120 personas y una matrícula actual de 80 estudiantes activos. Según destacó la intendenta Salzotto, esta semana el alumnado realizó prácticas en la plaza San Martín, actualmente en proceso de renovación.