Sociedad

Expovocacional 2025 en Neuquén: así será la feria que reúne a miles de estudiantes en el Espacio Duam

El evento organizado por el Gobierno de la Provincia contará con stands, becas, concursos y charlas de orientación vocacional.

Redacción

Jóvenes neuquinos recorrerán la feria en busca de opciones educativas. Foto: gentileza.

La feria educativa más grande de la Patagonia desembarcará en Neuquén el próximo 1, 2 y 3 de octubre con entrada libre y gratuita. Según informó el Gobierno de la Provincia, la Expovocacional se desarrollará nuevamente en el Espacio Duam y promete reunir a miles de jóvenes que buscan definir su futuro académico y profesional.

Una oportunidad única para los estudiantes de Neuquén que buscan su camino

La muestra ya pasó por Zapala y Chos Malal con una gran convocatoria. En esta edición, organizada por el ministerio de Desarrollo Humano y ECyDENSE, se busca fortalecer el acompañamiento a estudiantes que egresan del nivel secundario. “Sin dudas fue un año de crecimiento para esta propuesta”, señaló Federico Bolan, vicepresidente de ECyDENSE.

Bolan agregó que “queremos que los chicos y chicas que participen de la Expo la vivan con entusiasmo y con alegría, que disfruten esta instancia y que puedan proyectarse”.

La Expovocacional ofrecerá charlas, concursos y actividades interactivas.

Durante tres jornadas, estudiantes de entre 16 y 18 años tendrán contacto directo con representantes de instituciones educativas públicas y privadas. La Expovocacional abrirá sus puertas de 9 a 18 todos los días con acceso gratuito.

Además, habrá charlas de orientación vocacional en diferentes auditorios. Para participar se habilitó el correo electrónico charlasexpovocacional@gmail.com, un canal para asegurar un lugar en actividades pensadas para acompañar procesos de autodescubrimiento y reflexión.

Charlas, becas y espacios interactivos para los jóvenes neuquinos

El programa de becas Gregorio Álvarez tendrá un stand destacado en la Expovocacional. La intención es acercar esta herramienta de apoyo económico a los estudiantes de la provincia.

Como parte de la propuesta, también habrá concursos y entretenimientos que buscan incentivar la participación activa de los chicos y chicas que asistan. En paralelo, Radio y Televisión del Neuquén (RTN) transmitirá en vivo y contará con un espacio abierto para mostrar cómo funciona el multimedios provincial.

El evento, según informaron desde la organización, apunta a una experiencia integral que combina información académica, actividades culturales y momentos de recreación.

Entre las instituciones que acompañan esta nueva edición se encuentran empresas como Tecpetrol, G&P, TotalEnergies, Fundación YPF, Pluspetrol, Mutual de Petroleros Jerárquicos y Vía Bariloche. Su participación reafirma el interés en el desarrollo de la feria como un espacio estratégico para el futuro de los jóvenes.


