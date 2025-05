Fallo inédito por la masacre de Punta Tombo: “Ahora los pingüinos protegen a toda la fauna del país”

“El fallo es espectacular”, dice Pablo Borboroglu investigador de pingüinos desde hace 36 años y primero, junto a su pareja, en llegar al terreno de lo que después se conoció como “la masacre de Punta Tombo”. Este licenciado en Ciencias Biológicas y doctorado en Biología fue clave para el juicio que se llevó adelante en 2024 y el que la Cámara Penal de Trelew, el miércoles pasado, ratificó.

Pablo Borboroglu, junto a su pareja, fueron los primeros en llegar al terreno en diciembre del 2021. Se lo había pedido el Ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Néstor García. En aquel momento les dijo: un vecino nos alertó que alguien estaba haciendo movimientos de tierra importante sobre una colonia de pingüinos. A Borboroglu no le llamó la atención. Lo suelen llamar para que vaya a inspeccionar. La mayoría de las veces, esas visitas, no pasan a mayores. Pero, esta vez fue distinto. Con lo que tenían enfrente hicieron un informe preliminar, sacaron fotos y documentaron mediciones. “Ese material”, cuenta ahora, “terminó siendo crucial para el juicio”.

Con lo que se encontraron fue un camino de un kilómetro de largo que nacía tierra adentro y terminaba en la costa, huellas que atravesaban la colonia de pingüinos en varios sectores. “Esa era zona de alta densidad, o sea tenías un nido al lado de otro y habían destruido toda la colonia”, cuenta, “la habían partido por la mitad, removido toda la vegetación y habían arrancado la capa superficial del suelo”.

A medida que avanzó la investigación – a cargo de la fiscal Florencia Gómez – relevaron tres áreas más. “O sea, en total fueron cuatro, 2.050 metros cuadrados de colonia destruida”, explica, “con la topadora hizo 15 pasadas, arrastró toda la colonia. La desplazó 30, 40 metros”. En el suelo había pichones, huevos. “Les pasó por encima con una topadora”.

Borboroglu atestiguó, volvió a la escena, hizo informes técnicos, después ampliaciones. Mediante un estudio científico, logró estimar el piso mínimo de nidos, y animales muertos. Según sus cálculos al menos 175 nidos se destruyeron, de los cuales 35 estaban ocupados. En total calculó que 105 pingüinos adultos o pichones fueron muertos.

En noviembre de 2024 las jueces María Laura Martini, Eve Ponce y Carlos Richeri condenaron por unanimidad a La Regina a tres años de prisión en suspenso como autor penalmente responsable de los delitos de daño agravado. Quedó acreditado la responsabilidad de La Regina por el desmonte de flora nativa y la apertura ilegal de caminos mediante el uso de maquinaria pesada ocurrida entre agosto y diciembre del 2021 en plena temporada reproductiva. El miércoles pasado esta condena fue ratificada. Los jueces Alejandro Defranco, César Zaratiegui y Adrián Barrios rechazaron los planteos de nulidades y confirmaron la sentencia N° 1251/24 de primera instancia. “Este es un fallo contundente”, dice Borboroglu, “nunca en la historia del país había pasado esto. Es, en definitiva, algo histórico”.

“El fallo fue muy importante a nivel nacional, porque le dio visibilidad a un montón de falencias que tenemos. Por ejemplo, no existe legislación ambiental suficiente”, explica y suma, “los delitos ambientales no están en el Código Penal y por ejemplo, Chubut no tenía fiscalía ambiental. Estos fallos nos obligan a tener personal formado en cuestiones ambientales y que los jueces fallen con perspectiva ambiental”.

“Es un fallo inédito en la historia del país”, cierra, “los pingüinos, sientan un precedente, terminan promoviendo protección a toda la fauna del país desde cóndores hasta Aguará Guazú”.

La Legislatura amplió el área protegida de Punta Tombo

La Legislatura de Chubut, en febrero de este año, amplió el área protegida de Punta Tombo. Ahora abarca casi 1.600 hectáreas.

El objetivo es darle mayor protección al territorio, flora y fauna. La medida representa un paso clave en la estrategia de conservación de la naturaleza y asegura uno de los puntos turísticos y ecológicos más importantes de la Patagonia.

Con esta medida, la Legislatura de Chubut buscó que Punta Tombo cuente con herramientas de protección más eficientes y adaptadas a la realidad del territorio.

Conservar Punta Tombo también por su impacto económico

Este fallo pone en valor la necesidad de la conservación de la naturaleza por su aspecto ambiental pero también económico.

El científico lo explica así: “La conservación genera mucho impacto en la economías regionales a través del ecoturismo. Conservar el lugar lo hace más productivo también. Acá hay decenas de miles de familias en Chubut que dependen del turismo en naturaleza”.

Y también asegura: “Es súper importante no solamente investigar, como es mi caso, sino también defender lo que uno investiga, porque lo más fácil es publicar en revistas científicas internacionales, pero también hay que defender el recurso. Todos están muy orgullosos del turismo, de la naturaleza. Pero, no todo es folleto y promoción, hay que defender el recurso de verdad”.