Patricia Bullrich pidió investigar «qué funcionarios» son responsables del fentanilo que ya suma más de 90 víctimas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que hay que ver «qué funcionarios» son los responsables de que «el fentanilo haya matado a casi cien personas», a la vez que dijo que «hay una cadena de custodia» que fracasó.

«Hay responsabilidades que las determinará la Justicia, habrá que ver en los organismos de control qué responsabilidad hay y qué funcionarios son responsables de que el fentanilo hoy haya matado a casi cien personas de acuerdo a lo que esta diciendo la Justicia«, indicó.

Además, en diálogo con La Nación+ añadió: «Así como en su momento la efedrina fue un desvío de la prohibición de México, entró por Argentina y tenías mil kilos de efedrina por al año y de golpe pasaste a 10 mil y nadie se dio cuenta, con el fentanilo hay una cadena de custodia que ha fracasado totalmente».

«Siempre hemos sido muy rigurosos y esa rigurosidad es fundamental para que no entre el fentanilo a Argentina, no solamente ahora con un fentanilo contaminado con bacterias porque el país entero está con miedo respecto a lo que está pasando», aseveró.

Con Agencia de Noticias Argentinas.

Ya son más de 90 muertos por el fentanilo contaminado y crece la alarma en varias provincias

La cifra de víctimas por el uso de fentanilo contaminado sigue en aumento y ya supera los 90 muertos en distintas provincias. Este martes se confirmaron tres nuevos casos en Formosa, uno en Córdoba, siete en Santa Fe y nueve en Bahía Blanca. La Justicia investiga si existen más fallecimientos no registrados oficialmente.

Una fiscalía federal revisa la actuación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sobre el control de los laboratorios en los últimos cinco años. En ese marco, se ordenó una pericia para determinar si hubo un posible desvío de fentanilo hacia el narcotráfico, informó el medio TN.

Fuentes sanitarias informaron que actualmente no circulan ampollas de fentanilo contaminado, ya que todos los lotes fueron recuperados.

Sin embargo, la causa no tiene aún procesados, aunque no se descarta que eso ocurra en el futuro. La investigación apunta a esclarecer si el lote adulterado fue consecuencia de una maniobra deliberada o de una grave impericia.