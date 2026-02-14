¡Feliz día de los enamorados! Así se prepararon las florerías de Neuquén para celebrar el 14 de febrero

Mesas de trabajo cubiertas de flores y envoltorios en florerías de Neuquén. Fotos: Oscar Livera.

Desde temprano, las florerías de Neuquén se llenan de colores y fragancias, con ramos, envoltorios listos y pedidos que se acumulan a la espera de ser entregados este sábado 14 de febrero por el Día de los Enamorados.

Las rosas son el paisaje principal de los comercios. Apoyadas en baldes, mesas y estanterías están listas para ser llevadas.

El detrás de escena de las florerías de Neuquén para celebrar el Día de los Enamorados

Alrededor de las rosas, se mezclan otras flores, cintas y papeles que completan arreglos pensados para este día festivo, en una secuencia que se repite en cada local de la capital.

Pedidos listos para salir a reparto durante la tarde del 14 de febrero.

Los comercios retratan en su interior manos que cortan tallos, acomodan pétalos y ajustan moños. Las estanterías están repletas de flores, paquetes apilados y tarjetas esperando ser escritas.

Rosas rojas alineadas antes del armado final de los ramos por San Valentín.

En fechas como el Día de los Enamorados, el oficio se vuelve visible mientras afuera la ciudad sigue su ritmo.

El comercio se concentra en brindar ese momento especial al cliente que quiere entregar algo que, por unas horas, va a representar un mensaje para una persona querida.

El trabajo se organiza en tandas con ramos que avanzan de la mesa al mostrador y luego a la puerta, listos para salir hacia distintos destinos.

Detalles de cintas y papeles que acompañan los arreglos del Día de los Enamorados.

Cada imagen expone una parte del trabajo silencioso, delicado y artesanal de los comercios en la fecha más especial de su calendario.



