Feria del Libro 2025 en Neuquén: la grilla completa de artistas y escritores para este sábado
La capital vive el aniversario de la ciudad con un fin de semana cargado de literatura, música y espectáculos gratuitos para toda la familia.
La XII Feria Internacional del Libro de Neuquén sigue su marcha este sábado con una agenda cargada de propuestas para todas las edades. La grilla contempla presentaciones literarias, charlas, espectáculos infantiles y música en vivo en distintos auditorios y espacios.
Un sábado repleto de presentaciones, música y charlas en la feria
Las actividades arrancarán temprano y se desplegarán a lo largo de la jornada en los auditorios Marcelo Martín Berbel, Irma Cuña, el Domo María Elena Walsh y el Espacio YPF. Además, los shows en el sector espectáculos sumarán un atractivo extra para el público con artistas.
La entrada a la feria es libre y gratuita, y durante el día se podrá disfrutar de una propuesta que reúne tanto a autores locales como a figuras reconocidas de la escena nacional.
La grilla completa de actividades programadas para este sábado 13 de septiembre es:
- Auditorio Marcelo Martín Berbel
- 17:00: Presentación del libro “Payadores neuquinos” – Educo (UNCo)
- 18:00: Ricardo Costa presenta “Mar que no guarda nada” – 1° Premio en Novela FEN
- 19:00: Fernando Schpollansky presenta “Economía paso a paso”
- 20:00: Mar Petryk presenta “Detonante”
- Auditorio Irma Cuña
- 18:00: Renata Matkovic presenta “El parlamento de los pájaros” – Caburé
- 19:00: Sandra Ivanna Lambertucci presenta “Reformadas, la revolución del sofá”
- 20:00: Ely Navarro presenta “Un poco más de mí”
- Sector Espectáculos
- 16:00: Show infantil de Luis María Pescetti con su banda “Luis y su banda”
- 21:00: Soul Goodman
- 22:00: El despertar de los grises
- Domo María Elena Walsh
- 18:00 :Charla “El nuevo aire del terror en Argentina”, a cargo de Patricio Denegri
- 19: 00: Pablo Lautaro presenta “Diálogo entrañable”
- Espacio YPF
- De 16 a 18 h: La bicicloteca, espacio de lectura a cargo de Miguel Ángel Savone
Los horarios para recorrer la Feria del Libro 2025 en Neuquén
La feria podrá recorrerse los sábados de 14 a 22. Como todos los días, los visitantes encontrarán más de 100 estands editoriales y libreros con propuestas para todas las edades.
La XII edición se extenderá hasta el domingo 21 de septiembre, con presentaciones de escritores nacionales, shows musicales y actividades gratuitas en el marco de la agenda cultural más grande de la ciudad.
