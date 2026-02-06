Fiesta de la Confluencia 2026: casi 200 vacunados y alta demanda de testeos en la «salita» de salud de la Isla 132

La salita ubicada en la Isla 132 de Neuquén tuvo alta demanda. (Foto: gentileza)

La Fiesta de la Confluencia 2026 no solo es música y gastronomía. En la Isla 132, la «Salita de Salud» se convirtió en uno de los puntos más visitados durante la primera jornada, funcionando como un centro de atención rápida para vecinos y turistas que aprovecharon el paseo para realizar controles pendientes.

Según el reporte oficial de Salud, el dispositivo tuvo una «tarde-noche intensa y efectiva», con una alta concurrencia que superó las expectativas en servicios preventivos. Hoy volverá a estar activa en la segunda jornada de la fiesta nacional.

Vacunas y testeos, al tope en la Fiesta de la Confluencia 2026

El servicio más solicitado fue el de inmunización. En solo unas horas, se aplicaron 192 dosis de vacunas y se respondieron 171 consultas adicionales sobre el calendario nacional, confirmando que el evento funciona como una oportunidad clave para completar esquemas.

Otro punto fuerte fue la salud sexual integral. Los profesionales realizaron 89 testeos rápidos de sífilis y VIH, ofreciendo resultados en el momento.

Además, el «Odontomóvil» atendió a 25 pacientes y se llevaron a cabo 7 mamografías como parte de los circuitos de prevención para la mujer.

Horarios para hoy

Para quienes asistan a la segunda noche del festival, la Salita volverá a abrir sus puertas a las 17:00.

Desde la organización recordaron que el consultorio móvil cuenta con un espacio cuidado para realizarse Papanicolau (PAP) y autotest de VPH, garantizando atención con «amorosidad, respeto y privacidad» en medio del predio ferial.