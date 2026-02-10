Fiesta de la Manzana 2026 en Roca: guía para anotarte en el concurso del peso y participar por un auto 0KM

Roca puso en marcha los últimos preparativos para la Fiesta de la Manzana 2026. El predio está casi listo para darle apertura al segundo evento más esperado del Alto Valle y como cada año, el festival contará con grandes concursos como el tradicional Peso de la Manzana.

La inscripción para formar parte de la competencia y poder ganarte un auto 0KM, entre otros premios, ya está abierta por ello en DIARIO RÍO NEGRO te contamos los pasos que tenes que seguir.

Fiesta de la Manzana 2026: guía para participar del tradicional concurso del peso

El municipio de Roca informó que en la nueva edición del Concurso Peso de la Manzana, los vecinos y vecinas van poder participar por un auto y una moto 0KM.

«Como en cada edición, el ganador/a será el concursante que más se aproxime al peso exacto de la manzana elegida» el sábado 21 en el Escenario Mayor de la Fiesta de la Manzana 2026.

Desde la organización explicaron que las personas interesadas en participar deberán completar un cupón digital. El mismo se completa en forma online y los interesados deben seguir los siguientes pasos:

Seguir al Municipio de Roca en sus redes sociales de Instagram y/o Facebook Compartir en redes sociales la publicación del Municipio de Roca sobre la FNM2026 Completar el cupón on line ingresando a https://fnm.generalroca.gob.ar/concurso/peso/manzana/

El municipio aclaró que para aquellas personas sin acceso a internet y/o que no tienen redes sociales, se dispondrá una urna en el Municipio para depositar el cupón físico.

La fecha límite para anotarte al concurso de la Fiesta de la Manzana 2026 es el 19 de febrero, debido a que el viernes 20 de febrero se realizará el sorteo de concursantes para luego publicar en el sitio web del Municipio el listado completo de titulares y suplentes.