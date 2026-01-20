La previa de la Fiesta de la Manzana 2026 se vive con recuerdos: un repaso de los mejores momentos de la última edición

Falta poco para celebrar la Fiesta de la Manzana 2026 en Roca. Este año el segundo evento más esperado del Alto Valle, después de la Fiesta de la Confluencia 2026, cuenta con una increíble grilla de artistas confirmados que incluye a la destaca Lali Espósito, Cazzu y Emanero, entre otros.

Las expectativas son altísimas y muchos fanáticos cuentan los días para poder ver a sus artistas favoritos, por eso para calmar la ansiedad en Diario RÍO NEGRO te dejamos un repaso de lo que fue la Fiesta de la Manzana 2025 que tuvo artistas nacionales como Airbag, Dillom, Nicki Nicole, Luck Ra, Abel Pintos y La Konga.

Reviví los mejores momentos de la Fiesta de la Manzana 2025

La edición 2025 de la Fiesta de la Manzana en Roca se realizó desde el viernes 21 al domingo 23 de febrero. El festival convocó a un total de 580 mil personas, cada noche fue masiva explosiva.

El viernes 21 el escenario mayor tuvo de invitados a artistas regionales y nacionales. Dillom y Airbag fueron los destacados de la noche.

Cerca de las 23, Dylan León Masa, conocido por su nombre artístico Dillom (rapero, cantante, compositor y productor argentino) subió al escenario.

Foto: Juan Thomes

El artista hizo un total de 22 canciones que fueron coreadas por un público eufórico compuesto por todas las edades. Entre las canciones se pudo escuchar algunas destacadas como: Irreversible, Coyote, 1312 y Muñecas, entre otras.

Foto: Juan Thomes.

Además la presentación también se llevó un blooper porque cuando Dillom saludó al público, cometió el error de confundir la ciudad y no se la dejaron pasar. En tono de canto de cancha se empezó a escuchar «Hijo de p….», mientras otras personas lo corregían, indicando que estaba en Roca. «No se de geografía» y «están muy cerca, llegamos a Neuquén», se justificó entre risas el artista.

#FiestaDeLaManzana #Roca #Dillom ♬ sonido original – Diario Río Negro @rionegrocomar 🍎 ¡Llegó @rip.dillom al escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Manzana! 🎶 Apenas salió al escenario de la Fiesta de la Manzana 2025, Dillom bromeó: “para los que no nos conocen, no somos Airbag”, en referencia a la banda responsable del cierre de la primera noche. Luego se quejó de que el público no “agitara”, algo habitual en los artistas para alentar las expresiones de quienes los están mirando. 🗣️ “Lástima que nos separa una valla”, manifestó después y agregó: “¿Están desde temprano para dejar la vida o estar así (de brazos cruzados)?”. ❤️ Todo terminó con amor, @rip.dillom bajó del escenario y se lanzó a los brazos del público, para recibir el cariño, estrechar mano y sentir muy de cerca el calor de la gente. ¿Lo viste? ¿Qué opinas?👇 #DiarioRioNegro

Alrededor de las 00.30 Dillom finalizó su show del primer día de la Fiesta de la Manzana 2025 y el público le dio la bienvenida a Airbag.

Foto: Juan Thomes.

La banda compuesta por los tres hermanos Sardelli brindó un show de rock que terminó cerca de las 3 de la madrugada donde hizo estallar al público al interpretar varias de sus canciones reconocidas como: Cae el Sol, Colombiana, Por mil noches, e incluso una reversión en guitarra del himno nacional argentino.

El segundo día de la Fiesta de la Manzana 2025, el sábado 22 de febrero, contó con la presentación de Nicki Nicole y Luck Ra, además de los artistas regionales.

La rosarina subió al escenario cerca de las 23, luego del concurso del peso de la manzana.

Nicki Nicole bajó del escenario mayor para saludar a la gente, repartió besos y hasta cantó un feliz cumpleaños general ganándose el cariño de todo el público de Roca.

Luego fue el turno de Luck Ra quien se encargó de cerrar la noche de sábado de la Fiesta de la Manzana. El joven cantante aprovechó la oportunidad que lo reunió con Nicki Nicole y la invitó a cantar «Doctor» juntos, enloqueciendo al público.

Foto: Juan Thomes

Esa noche el joven cantante también aprovechó para cumplirle el sueño a una fan quien con un cartel, le pidió que le diseñara un tatuaje y el cantante, con mucho miedo, se animó a dar el gran paso: «¿Estás segura?»

El último día de la Fiesta de la Manzana fue el domingo 23 de febrero que marcó el regreso a Roca de Abel Pintos y cerró con La Konga.

El cantante argentino que posee un gran historial de visitas tanto en Roca como en el Alto Valle, subió al escenario cerca de las 23 después de que finalizara el concurso de embaladores.

Foto: Juan Thomes

Abel Pintos hizo cantar a todo el público interpretando sus éxitos más conocidos como «No me olvides», «Yo ya estuve aquí», «Sueño Dorado», entre otros.

A la 1 de la madrugada le tocó subir al escenario a La Konga, el grupo cuartetero hizo bailar a todo Roca con un show a puro cuarteto.

Desde el municipio informaron que la noche del domingo cerró con un total de 260 mil personas que coparon todo el predio que ya se prepara para dar inicio a una nueva edición de la Fiesta de la Manzana. Este año se espera que la convocatoria sea mayor que la del año pasado.