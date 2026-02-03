¡Ya está el mapa oficial de la Fiesta de la Manzana 2026! Cómo ingresar, dónde estacionar y todos los detalles del predio

El Alto Valle se prepara para recibir una de sus fiestas más grandes. La Fiesta de la Manzana 2026 está en plenos preparativos para su celebración en Roca y desde la organización brindaron detalles de cómo se organizará el gran predio.

La Fiesta de la Manzana 2026 recibirá a increíbles artistas nacionales como Lali Espósito, Emanero y Neo Pistea, entre otros; y las entradas ya están a la venta. Las expectativas para esta edición son enormes y para garantizar el disfrute de todo el público, la organización está ultimando detalles.

Como ya se había anticipado, el festival se realizará en el Predio Ferial Municipal ubicado detrás del casino entre las calles Viterbori y Primeros Pobladores.

Fiesta de la Manzana 2026 en Roca: cómo ingresar al predio y dónde estacionar

Desde la organización de la Fiesta de la Manzana 2025 en Roca indicaron que lo accesos al predio serán por las calle Tronador (parte frontal) y Primeros Pobladores (parte lateral).

Ese día la calle Cerro Tronador se habilitará como peatonal partiendo de la calle Primeros Pobladores hasta el casino.

Sobre el estacionamiento detallaron que habrá dos espacios. El primero que será público se ubicará en el predio que esta entre el casino y el supermercado Easy. En tanto el segundo estacionamiento será un área reservada que se ubicará detrás del estacionamiento público.

Fiesta de la Manzana 2026 en Roca: escenarios, puestos feriales, todos los detalles

Según el plano compartido, en el acceso frontal de la Fiesta de la Manzana 2026, ubicado sobre la calle Tronador, estarán las exposiciones, el área municipal y la zona de descanso.

En tanto si recurren al acceso por calle Primeros Pobladores podrán encontrar el área de parque de diversiones y el sector gastronómico donde ubicarán la globa con el escenario para artistas regionales y de producción. También en el mismo sector del lado derecho, podrán ubicar los baños públicos.

En el centro del predio estará el «Paseo de Artesanos» y hacia el fondo se montará el escenario mayor donde subirán artistas locales, pero también los artistas nacionales confirmados.

El acceso al sector preferencial o «supercampo» será por los laterales donde también habrán sectores de sanitarios públicos.

Además habrá un acceso exclusivo que será para las personas de movilidad reducida, esta se hará por la calle Cerro Mercedario ubicada detrás del predio.

Fiesta de la Manzana 2026: la grilla completa de artistas para los tres días

La grilla para los tres escenarios por día, se compone de la siguiente manera:

Escenario MAYOR «CARLOS SORIA»

Viernes 20:

– Kala Rivero (trap)

– La Estafa Dub (rock);

– Neo Pistea

– Ysy A.

Sábado 21:

– Álamo Plateado (cumbia colombiana)

– Piel de León (cumbia Santafesina)

– Emanero

– Damas Gratis.

Domingo 22:

– La Forma del Aire (rock/pop)

– Cazzu

– Lali

Escenario REGIONAL “NUESTROS ARTISTAS”

Viernes 20:

Latido de mujeres (Danza Folklórica)

Alter Ego (Rock)

Terrafonía (Folklore Solista)

La Sacha Sonkoy (Guaracha)

Parranderos (Chamamé)

Tu Mambo (Cuarteto)



Sábado 21:

Simbiosis en movimiento – Danza IUPA

Tango Austral – Tango/Piazzola

Tralihue – Malambo Fantasía

Linaje – Folklore Tradicional

Peñeros – Folklore

Disfruto – Cuarteto



Domingo 22:

Delta Crew – Danza Urbana

Por Demás – Rock

Leandro Rodríguez – Tango

Miguelito de la Gente – Chamamé

La Drim – Reggae/Ska

Kantores de Tierra Adentro – Folklore Tradicional