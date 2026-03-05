Fiesta Provincial de la Vendimia en Villa Regina: fechas, artistas, entradas y todo lo que hay que saber para disfrutarla

Desde el municipio remarcaron que el evento no solo tiene un carácter cultural y turístico, sino que también busca poner en valor el trabajo de la producción vitivinícola. Fotos: Municipalidad de Villa Regina.-

Villa Regina volverá a convertirse en el epicentro de la celebración vitivinícola del Alto Valle con una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia, que se realizará los días 6, 7 y 8 de marzo. Durante tres jornadas, el evento combinará espectáculos musicales, degustaciones, propuestas gastronómicas, concursos tradicionales y un gran paseo de artesanos y emprendedores.

El escenario principal estará montado en el estacionamiento del Anfiteatro Cono Randazzo, mientras que el paseo gastronómico, la feria y los espacios de emprendedores se ubicarán sobre calle Los Nogales, uno de los sectores donde se concentrará buena parte del movimiento del evento.

La fiesta busca celebrar el trabajo del sector vitivinícola de la región y al mismo tiempo convertirse en un gran punto de encuentro para vecinos y turistas que visitan la ciudad durante el fin de semana.

El intendente de Villa Regina, Luis Albrieu, explicó en diálogo con RÍO NEGRO RADIO que el espíritu central de la celebración está puesto en homenajear a quienes sostienen la producción vitivinícola.

Luis Albrieu conversó sobre la fiesta con RÍO NEGRO RADIO.-

“La fiesta tiene que homenajear a quienes trabajan el vino y la uva. Son 23 bodegueros de la ruta del vino en Río Negro que, a pesar de las dificultades y de la competencia internacional, siguen apostando y defendiendo la actividad”, señaló.

Qué artistas se presentan en la Fiesta de la Vendimia de Villa Regina 2026

La programación musical será uno de los principales atractivos del evento, con tres noches que estarán dedicadas a distintos géneros.

Última alternativa. Fotos gentileza.-

Viernes 6 de marzo – noche de rock (entrada gratuita)

21.00 Láudano

21.45 3 de Rock

22.30 Última Alternativa

23.15 Francia 98

00.00 Vinilo en Blanco

00.45 El Sabio Alquimista

Los campedrinos.-

Sábado 7 de marzo – noche de folklore (entrada gratuita)

20.00 Ballet Folklórico Municipal

20.45 Sonora Raíz

21.30 Aluen

22.15 La Retama

23.00 Romina Pino

00.00 Los Campedrinos

01.30 Vendimia Fest con DJ Fede Alarcón

Domingo 8 de marzo – noche de cumbia

20.30 Caribe

21.30 Premiación de concursos

22.00 La Ke Faltaba

23.00 Ke Personajes

El cierre del domingo estará a cargo de Ke Personajes, la banda liderada por Emanuel Noir que se convirtió en uno de los fenómenos de la cumbia argentina en los últimos años.

Qué se podrá hacer en la Fiesta de la Vendimia de Regina: gastronomía, vino y concursos

Además de los espectáculos musicales, el evento tendrá una fuerte impronta gastronómica y productiva. En el predio se instalarán tres patios de comida, donde el público podrá degustar platos regionales y propuestas gastronómicas variadas.

Foto: Municipalidad de Villa Regina.-

También habrá degustaciones de vinos, cocina en vivo y espacios destinados a empresas y bodegas, reforzando el vínculo entre la fiesta y la actividad vitivinícola de la región.

“Habrá patio gastronómico, espectáculos, degustaciones y cocina en vivo. Hemos trabajado mucho para que todo el mundo la pase bien durante todo el fin de semana”, destacó Albrieu.

El predio contará además con pantallas gigantes instaladas en distintos sectores, lo que permitirá seguir los shows incluso desde las áreas gastronómicas o desde los espacios de feria.

Los concursos tradicionales de la Vendimia que se podrán ver en Regina

Como parte de la tradición de la fiesta, se realizarán concursos vinculados al proceso de elaboración del vino.

Una multitud se espera para esta edición.-

Uno de los momentos más esperados será el concurso de pisada de la uva, en el que los participantes deberán extraer la mayor cantidad de jugo en un tiempo determinado.

También se llevará adelante el concurso para adivinar el peso del racimo de uva, una propuesta clásica de las celebraciones vendimiales.

En ambos casos habrá premios que alcanzan el millón de pesos para quienes resulten ganadores.

Feria de artesanos y emprendedores en la Vendimia de Villa Regina

La celebración también incluirá un importante paseo ferial con la participación de artesanos y emprendedores de la región.

Según informaron desde el municipio, alrededor de 80 feriantes se inscribieron para participar, ocupando el nuevo espacio acondicionado sobre calle Los Nogales.

Gentileza.-

“Va a haber unos 80 artesanos en un lugar muy cómodo, cerca del escenario. La gente va a poder recorrer la feria, escuchar los espectáculos y disfrutar del ambiente de la fiesta”, explicó el intendente.

Cuánto salen las entradas para ver a Ke Personajes en la Vendimia de Regina

La única jornada con entrada paga será la del domingo 8 de marzo, cuando se presente Ke Personajes.

Las entradas pueden adquirirse a través del sitio oficial vendimia.miregina.com.ar o de manera presencial en el edificio municipal ubicado en Avenida Rivadavia 220.

La entrada popular tiene un costo de $20.000 y la vip de $60.000. Con esta última accedés a un lugar preferencial y participás del sorteo de un auto Fiat Cronos 0 km.

Todas las entradas son de carácter general y se venderán hasta agotar stock. También podrán pagarse en tres cuotas sin interés con tarjetas del Banco Macro y Banco Patagonia.

La Fiesta de la Vendimia busca homenajear a los bodegueros de Río Negro

Desde el municipio remarcaron que el evento no solo tiene un carácter cultural y turístico, sino que también busca poner en valor el trabajo de la producción vitivinícola.

“La fiesta está pensada para homenajear a quienes trabajan la uva y el vino en la provincia. Es un reconocimiento al esfuerzo de los bodegueros y de todo el sector productivo”, señaló Albrieu.

Escuchá a Luis Albrieu en RÍO NEGRO RADIO:

El intendente también invitó a los vecinos de toda la región a sumarse a la celebración.

“Invitamos a todos los rionegrinos y a la gente del Valle a venir a Regina, a disfrutar de los espectáculos, recorrer la feria y compartir un buen vino en esta fiesta que es de todos”.

Este viernes, suplemento especial del Diario RÍO NEGRO sobre la Fiesta de la Vendimia

La celebración también tendrá una cobertura especial en Diario RÍO NEGRO. Este viernes se publicará un suplemento especial dedicado a la Fiesta Provincial de la Vendimia de Villa Regina, con entrevistas, información sobre la producción vitivinícola de la región, historias de bodegas y todos los detalles de una de las celebraciones más importantes del Alto Valle.

El especial repasará además la actualidad del sector vitivinícola rionegrino, el crecimiento de la Ruta del Vino y el rol de Regina como uno de los centros históricos de la actividad.