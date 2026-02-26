Fiesta de la Vendimia 2026 en Regina: se confirmó a los artistas que se sumarán a Ke Personajes y los Campedrinos

Villa Regina se prepara para celebrar una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia. El municipio realizó confirmó a los Campedrinos y a Ke Personajes como los primeros artistas invitados para celebrar el evento, pero esta semana informó que otros músicos completarán la grilla.

Fiesta de la Vendimia 2026 en Regina: fechas y todos los detalles del evento

La Fiesta de la Vendimia 2026 se realizará en marzo, serán tres noches pensadas para celebrar «la identidad productiva y cultural de la ciudad». Desde el Ejecutivo informaron que las fechas claves son los días 6, 7 y 8 de marzo.

El viernes 6 se realizará la apertura con una noche gratuita que se completará con artistas locales y regionales.

El sábado 7 el público podrá disfrutar del show de Campedrinos, el dúo de folklore formado por Sergio y Agustín quienes colaboraron con Milo J para interpretar la canción La Taleñita en una sesión de ¡FAlklore!. La entrada será libre y gratuita.

El domingo 8, el gran cierre lo dará Ke Personajes, el grupo liderado por Emanuel Noir. Para esta noche será necesario comprar una entrada ya que quienes lo hagan, podrán participar del sorteo de un Fiat Cronos 0KM.

Grilla confirmada para la Fiesta de la Vendimia 2026 en Regina

Esta semana el municipio de Regina lanzó la grilla completa para la gran celebración de la Fiesta de la Vendimia 2026 y detalló que el lineup se completará de la siguiente manera:

Viernes 6 de marzo de rock

21.00 Láudano

21.45 3 de Rock

22.30 Ultima Alternativa

23.15 Francia 98

00.00 Vinilo en Blanco

00.45 El Sabio Alquimista

Sábado 7 de marzo de folklore

20:00 Ballet Folklórico Municipal

20.45 Sonora Raíz

21.30 Aluen

22.15 La Retama

23.00 Romina Pino

00.00 Campedrinos

01.30 Vendimia Fest, Dj Fede Alarcón

Domingo 8 de marzo de Cumbia

20.30 Caribe

21.30 Premiación de concursos

22.00 La Ke Faltaba

23.00 Ke Personajes

Fiesta de la Vendimia 2026 en Regina: más detalles del evento

La Fiesta de la Vendimia 2026 se realizará con el escenario ubicado en el estacionamiento del Anfiteatro Cono Randazzo. Por su parte el paseo de artesanos, emprendedores y el patio gastronómico se ubicará sobre calle Los Nogales.

Está prevista la instalación de pantallas gigantes en sectores externos al escenario y en el exterior del Galpón de las Artes, donde también habrá un espacio destinado a empresas.

Respecto a las entradas para la última noche de la Fiesta de la Vendimia 2026, desde la organización informaron que las mismas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse ingresando al sitio vendimia.miregina.com.ar. También pueden comprarse de manera presencial en el cajero exclusivo de Vendimia ubicado en el edificio municipal sobre calle Avenida Rivadavia 220.

La venta se hará por lotes y tendrá los siguientes costos:

El primer lote: $40.000

El segundo: $50.000

El tercero: $60.000

Todas las entradas son de carácter general y se venderán hasta agotar stock. En cuanto a la modalidad de pago, podrá realizarse en tres cuotas sin interés con tarjetas del Banco Macro y Banco Patagonia, además de otras entidades bancarias.