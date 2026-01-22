Ke Personajes y los Campedrinos entre los confirmados de la Fiesta de la Vendimia 2026 en Regina: fechas y detalles del evento

Villa Regina se prepara para vivir la 46° Fiesta Provincial de la Vendimia. El municipio realizó el anuncio oficial este 22 de enero y además de las fechas, confirmó a los Campedrinos y a Ke Personajes como los primeros artistas invitados para celebrar el evento.

Fiesta de la Vendimia 2026 en Regina: fechas y todos los detalles del evento

La Fiesta de la Vendimia 2026 se realizará en marzo, después de que el Alto Valle ya haya celebrado la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén y la Fiesta de la Manzana 2026 en Roca. Serán tres noches pensadas para celebrar «la identidad productiva y cultural de la ciudad», informaron desde el Ejecutivo.

Según la información brindada a Diario RÍO NEGRO, las fechas claves son los días 6, 7 y 8 de marzo. Durante los tres días habrá un sinfín de actividades culturales para disfrutar.

El viernes 6 se realizará la apertura con una noche gratuita que se completará con artistas locales y regionales. Se espera que en los próximos días se revele la grilla oficial.

El sábado 7 el público podrá disfrutar del show de Campedrinos, el dúo de folklore formado por Sergio y Agustín quienes colaboraron con Milo J para interpretar la canción La Taleñita en una sesión de ¡FAlklore!. La entrada será libre y gratuita.

El domingo 8, el gran cierre lo dará Ke Personajes, el grupo liderado por Emanuel Noir. Para esta noche será necesario comprar una entrada ya que quienes lo hagan, podrán participar del sorteo de un Fiat Cronos 0KM.

Fiesta de la Vendimia 2026 en Regina: más detalles del evento

La Fiesta de la Vendimia 2026 se realizará con el escenario ubicado en el estacionamiento del Anfiteatro Cono Randazzo. Por su parte el paseo de artesanos, emprendedores y el patio gastronómico se ubicará sobre calle Los Nogales.

Está prevista la instalación de pantallas gigantes en sectores externos al escenario y en el exterior del Galpón de las Artes, donde también habrá un espacio destinado a empresas.

Respecto a las entradas para la última noche de la Fiesta de la Vendimia 2026, desde la organización informaron que las mismas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse ingresando al sitio vendimia.miregina.com.ar. También pueden comprarse de manera presencial en el cajero exclusivo de Vendimia ubicado en el edificio municipal sobre calle Avenida Rivadavia 220.

La venta se hará por lotes y tendrá los siguientes costos:

El primer lote: $40.000

El segundo: $50.000

El tercero: $60.000

Todas las entradas son de carácter general y se venderán hasta agotar stock. En cuanto a la modalidad de pago, podrá realizarse en tres cuotas sin interés con tarjetas del Banco Macro y Banco Patagonia, además de otras entidades bancarias.