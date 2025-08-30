¿Fin de semana largo en Roca por el aniversario este lunes 1 de septiembre?: el cronograma de actividades
La ciudad cabecera del Alto Valle celebra 146 años. La Municipalidad prepara una nueva edición del "Paseo Aniversario" en el "Canal Grande".
Este lunes 1 de septiembre la ciudad de General Roca celebra 146 años de historia. Así, el Municipio apunta los preparativos para un nuevo aniversario. Pero el gran interrogante: ¿hay asueto y fin de semana largo?
La respuesta es no. «Se trabaja», contestaron desde la Municipalidad de Roca. Aunque no haya fin de semana largo, ello no quita las ganas de festejar un nuevo cumpleaños en el mítico paseo del Canal Grande «Carlos Soria» con una grilla de artistas y grupos regionales que se presentarán en los tres escenarios.
La celebración comenzará el lunes 1 de septiembre con un acto protocolar en la plaza Villegas. Continuarán el fin de semana del sábado 6 y domingo 7 con una nueva edición del «Paseo Aniversario», que se desarrollará entre las calles Maipú y San Juan.
Aniversario de Roca 2025: la grilla del sábado 6 de septiembre
El sábado 6 de septiembre se dará inicio a los festejos por el aniversario de la ciudad.
ESCENARIO «CENTRAL«: ubicado en calles Neuquén y Gelonch
- 15.40 Apertura y Saludos Institucionales
- 16.00 Taller Deportivo Roca Integrado
- 16.25 Taller Danzas Folclóricas de Elena Huilcapan
- 16.50 Efecto Mariposa
- 17.25 Gimnasia Artística Club Del Progreso
- 17.50 Girassi´s Danza Urbana
- 18.25 Taller Municipal Flamenco
- 18.50 FND Group
- 19.35 Taller Municipal Amanecer Sureño
- 20.15 Pablo y los Blones
- 21.00 Ñuke Mapu
- 21.45 Estilo Norteño
- 22.50 3 Punto Cero
- 23.45 Peñeros
- 00.45 Bacan
ESCENARIO «ROCK«: ubicado sobre calles Gelonch y San Juan
- 17.30 Apertura y Saludos Institucionales
- 18.00 Eter
- 18.45 Bajos Instintos
- 19.30 Yubes
- 20.15 Blowind Blues
- 21.00 Contundencia Masiva
- 21.45 Rober Garcia Cuarteto
- 22.50 Zenith
- 23.50 Spaguetti
ESCENARIO «DE LAS INFANCIAS»: ubicado sobre calles Gadano y Misiones
- 16.00 Apertura y Saludos Institucionales
- 16.30 Circo del Valle
- 18.00 Magdalena de Pez
- 19.45 Doki Doki (K-pop, Just Dance, Animación)
Además de 16.00 a 19:30 habrá un espacio de actividades infantiles con: dibujos, pinturas, libros objeto, rompecabezas, pinta caritas, juegos para primeras infancias a cargo de los CECIs, etc.
Aniversario de Roca 2025: la grilla del domingo 7 de septiembre
ESCENARIO «CENTRAL«: ubicado en calles Neuquén y Gelonch
- 15.40 Apertura y Saludos Institucionales
- 16.00 Asociación Tae-Kwon-Do
- 16.25 Dancers ML
- 16.45 Taller Municipal Danzas Clásicas
- 17.25 Estilización Folclórica Gisela Díaz
- 17.50 Tradiciones Chilenas
- 18.35 Taller Municipal Urdiembres
- 19.00 Nohur El Ain Danzas Españolas
- 19.35 Taller Municipal Danzas Urbanas
- 20.15 Sulupe
- 21.00 Miguelito de la gente
- 21.40 La Sachasonkoy
- 22.10 Entrega de Subsidio a Instituciones Locales y Premiación Programa «Reciclá y Ganá» 2025
- 22.50 Hermanos Sobra
- 23.45 La Ke Faltaba
ESCENARIO «ROCK«: ubicado sobre calles Gelonch y San Juan
- 17.30 Apertura y Saludos Institucionales
- 18.00 Acto Reconocimiento a Vecinos/as e Instituciones Destacadas
- 19.15 Los Delincuentes del Rock
- 19.55 Fractales
- 20.40 Suelas Embarradas
- 21.20 No tan santos
- 22.05 Susi Blus
- 23.00 La Drim
- 23.55 Trio Bar
ESCENARIO «DE LAS INFANCIAS»: ubicado sobre calles Gadano y Misiones
- 16.00 Apertura y Saludos Institucionales
- 16.30 Rober y La Máquina
- 18.00 Circo sin fin
- 19.45 Intelecto Free (Competencia Freestyle)
- 16.00 a 19:30 hs Espacio de actividades infantiles: dibujos, pinturas, libros objeto, rompecabezas, pinta caritas, juegos para primeras infancias a cargo de los CECIs, etc.
