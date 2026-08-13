Homicidio en Cinco Saltos: lo acusaron por matar a un hombre e incendiar la vivienda para borrar pruebas

La audiencia se realizó en Cinco Saltos y terminó con la imposición de una medida cautelar para el acusado.

Un hombre fue imputado por el homicidio de Ceferino Guerra, ocurrido el 3 de julio en una vivienda del barrio Michi Michi de Cinco Saltos. La Justicia le dictó prisión preventiva luego de que la fiscalía planteara que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

La acusación fue presentada este jueves por el titular de la fiscalía descentralizada de Cinco Saltos, Leandro López. El delito atribuido es homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego. Según la teoría expuesta en audiencia, el acusado convivía con Guerra y lo atacó con una escopeta calibre 32 luego de una discusión.

El disparo y el incendio de la vivienda

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el conflicto se inició mientras buscaban un arma para festejar el resultado de un partido de la Selección Argentina. En ese contexto, el acusado habría tomado una escopeta, apuntado contra Guerra y efectuado un disparo a corta distancia en el cuello.

La víctima, según explicó el fiscal, estaba desarmada y tenía las manos en alto al momento del ataque. Después del disparo, el acusado habría provocado un incendio en la habitación con el objetivo de borrar evidencias y escapó del lugar junto a su pareja.

Una declaración que modificó la investigación

Entre los elementos presentados por la fiscalía se encuentra una nueva declaración de la mujer, quien señaló a su pareja como autor del disparo. La testigo explicó que anteriormente había encubierto el hecho porque, según manifestó, se encontraba amenazada.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que ese nuevo relato coincide con otros indicios incorporados al expediente. Entre ellos mencionó una quemadura que el acusado presentaba en una de sus manos y los resultados del informe de autopsia. Para la acusación, esos elementos permiten sostener la nueva teoría del caso.

La defensa cuestionó la acusación

Durante la audiencia, el defensor oficial Andrés Bridges Doyhenard se opuso a la formulación de cargos. Planteó que la mujer no había presenciado el momento del hecho y solicitó una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva.

La propuesta consistía en la utilización de un dispositivo de rastreo satelital y la prohibición de acercamiento y contacto con la testigo. Sin embargo, la jueza de Garantías Rita Lucía tuvo por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria.

Además, resolvió imponer la prisión preventiva solicitada por la fiscalía. López también informó que pidió el sobreseimiento de las tres personas que habían sido imputadas anteriormente, dos hombres y una mujer.