Femicidio en Buenos Aires: qué decía la carta que dejó el hombre tras asesinar a su esposa mientras sus hijos dormían

La investigación por el terrible femicidio del barrio porteño Villa Devoto aún está en marcha. En las últimas horas se confirmó que la víctima fue identificada como Romina María de los Ángeles Calvo (40) y el femicida como Walter Humberto Verón (56), pero un dato que generó mayor impacto fue que descubrieron que el hombre había escrito una carta para explicar los motivos del femicidio.

Fuentes de la Policía de la Ciudad informaron que cuando encontraron a Verón herido y a pocas cuadras de la escena del crimen, hallaron entre su ropa una carta en la que hacía alusión a que «tenía problemas económicos y familiares».

Además trascendió que en el mensaje le pidió perdón a sus hijos, quienes se encontraban durmiendo en la casa cuando ocurrió el femicidio, y les dijo que «los amaba».

Si bien no se brindaron detalles precisos del escrito, los investigadores indicaron que en todo momento el femicida habría dejado en claro que los asuntos personales directamente con su esposa fueron los que motivaron el hecho.

Femicidio en Villa Devoto: lo que se sabe del hecho

Fuentes policiales detallaron en La Nación que el femicidio ocurrió en Pedro Morán al 5200, cerca de la intersección con la calle Alta Gracia. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires tomó conocimiento a las 6,50 de este 13 de agosto cuando ingresó un llamado 911 en el que un joven de 21 años afirmaba que su padre había asesinado a su madre y luego se retiró del domicilio.

El hijo de la víctima relató que estaba durmiendo cuando su hermana de tan solo ocho años lo despertó y le informó lo que había pasado. De manera inmediata, un móvil del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató la muerte de la mujer.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que la mujer tenía heridas de arma blanca tanto en el cuello como en el abdomen y murió en el acto por una «hemorragia importante».

El femicida no se encontraba en el sitio, pero fue atrapado a unos 200 metros por la Policía. El hombre tenía una herida cortante en su cuello y fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield donde permanece internado en grave estado. «Tenía heridas de arma blanca autoinfligidas en el cuello, fémur y abdomen», agregó Crescenti en diálogo con TN.

Hasta el momento no se revelaron identidades, pero en el lugar se montó un importante operativo y se restringió la circulación mientras se realizaban las pericias de rigor. En el caso intervienen el Juzgado N°62, a cargo de Darío Bonanno y la Secretaría N°79 a cargo de Carolina Petracca.