AmCham Energy Forum: Central Puerto pidió «mantener el rumbo» en la reforma del mercado eléctrico

Durante la AmCham Forum 2026, Fernando Bonnet, gerente general de Central Puerto, destacó el proceso de cambio regulatorio en el sector eléctrico y pidió mantener el rumbo para reducir los subsidios y avanzar hacia tarifas que reflejen los costos reales. Señaló que la transformación también obliga a las generadoras a recuperar capacidades perdidas durante años de intervención estatal, al tiempo que abre nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo de soluciones privadas.

El ejecutivo realizó su planteo en el panel «La normalización del mercado eléctrico: señales, inversión y competitividad», donde compartió espacio con Martín Genesio, presidente y CEO de AES, y Marcela Romero, presidente y CEO de Schneider Electric Argentina, Paraguay y Uruguay.

Central Puerto es una de las empresas líderes en generación de energía eléctrica de la Argentina. Este año también ingresó al mapa de Vaca Muerta tras la adquisición de Patagonia Energy, en el marco de su plan de diversificación. Actualmente, trabaja en el diseño de una fase piloto para perforar entre dos y tres pozos en áreas Aguada del Chivato y Aguada Bocarey.

Bonnet destacó que el proceso de cambio regulatorio produjo grandes transformaciones en el sector, tras «muchos años de intervención», durante los cuales los roles de las empresas generadoras de energía se fueron disminuyendo mientras el rol del Estado se fue ampliando en el sector.

Por este motivo, afirmó que las firmas del rubro también fueron perdiendo distintas capacidades, las cuales tuvieron que ir reincorporando en el último tiempo.

En esa línea, afirmó que en este escenario de cambios regulatorios que lleva adelante el Estado nacional, las firmas deben recuperarse tras años de habituarse a «no comprar combustible, no gestionar esos riesgos, y no gestionar esas obligaciones». A modo de ejemplo. comentó que «este invierno los generadores nos hicimos cargo del LNG (compra para la generación eléctrica), lo que nunca habíamos hecho en el pasado. Eso requiere planificación, requiere seguridad, y requiere constancia».

«Además del tiempo, creo que es fundamental seguir con la velocidad de este cambio, no frenarlo. Para eso, es fundamental que las tarifas se sigan ajustando», sostuvo en relación a la baja de los subsidios.

Aseguró que es importante «no volver atrás» en ese aspecto, y que «el consumo vea los costos reales del sistema». De esa manera, aseguró que las empresas del sector podrían hacer nuevas inversiones y tomar más riesgos.

«En los últimos años, las máquinas que se reemplazaban venían con proyectos que estaban atados a licitaciones del sector público o eran directamente dirigidos por el sector público. A partir de ahora, comienza a haber demanda que se empieza a abastecer 100% con generación desarrollada por privados, con lo cual al tiempo hay que darle constancia y mantener el rumbo», explicó.

El gerente general de la compañía también sostuvo que esta medida permite a las empresas generadoras de energía generar más empleo. «Años sin vender energía, años sin comprar combustible, deterioraron todo ese capital humano. A eso hay que reconstruirlo, y lo estamos haciendo rápidamente. Todas las empresas del sector se han volcado a contratar gente comercial o de combustibles para avanzar en estos nuevos procesos que tenemos que tomar», indicó.

En ese sentido, señaló que «cuanta más gente contratamos, más se desarrolla el sector, se crean soluciones innovadoras, y se bajan los costos. Bajamos sobrecostos que el sistema tenía por operar de una manera hiperregulada».

«Para eso se requiere tiempo, constancia y que las políticas se mantengan en el tiempo, porque todas estas inversiones que nosotros hacemos son de capital intensivo, son inversiones de varios cientos de millones de dólares que se tienen que poder repagar», concluyó.