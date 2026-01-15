El Gobierno avanza con las privatizaciones de la Ley Bases y ultima detalles para vender AySA

El Gobierno de Javier Milei avanza con su plan de privatización, su intención en concretar el proceso de algunas empresas públicas a lo largo de este año, en particular de aquellas que tienen la habilitación legal como las comprendidas en la Ley Bases.

Desde el Poder Ejecutivo anticiparon que en los próximos días, o semanas, se iniciará el proceso formal para que los privados puedan competir por el paquete accionario de Agua y Saneamiento Argentinos (AySA). «Está muy cerca de lanzarse el pliego de la privatización«, afirmaron en Presidencia al sitio Infobae.

El Gobierno ultima detalles para vender AySA

Si bien no se confirmó una fecha, aseguran que se espera su publicación en el Boletín Oficial para las próximas semanas. Fuentes que participan del proceso adelantaron que estará antes de fin del primer trimestre, pero otros afirman que podría llegar a salir en febrero.

Los plazos son los mismos que se manejan para el proceso de Belgrano Cargas y Logística, otra de las compañías que también fueron sujetas a privatización bajo la denominada Ley Bases. En esa legislación también se incluye a: Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

El último movimiento oficial del Gobierno sobre la privatización de AySA se concretó en julio del año pasado con la publicación del Decreto 494/2025 En la normativa se habilitó la venta de la totalidad de las acciones en manos del Estado Nacional que actualmente posee el 90% del capital social.

Voceros oficiales, explicaron: «Esta licitación sería para la venta del paquete mayoritario a un operador estratégico, es decir, quien tomaría las principales decisiones operativas. Y el remanente, iría a los mercados«.

La intención del Gobierno es vender, como mínimo, el 51% de las acciones para que alguien tenga la responsabilidad como agente mayoritario. El 90% funciona como un máximo posible. Todo lo que no se adquiera en el medio, será puesto a disponibilidad para que se pueda adquirir en el mercado mediante un esquema de free float.

Según lo precisado, para aplicar no hará falta que sean compañías específicas del sector de distribución y saneamiento de aguas, podrán hacerlo todas aquellas que tengan experiencia acreditada en el ámbito de los servicios públicos en general.

Las entidades que controlarán el buen desempeño de la futura compañía será el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA).

Otro de los pasos previos hechos por el Gobierno para fijar condiciones de la privatización fue la publicación del Decreto 805/2025. El mismo puso en vigencia un nuevo marco regulatorio para AySA y, entre sus modificaciones legales, habilitó a la futura compañía a realizar cortes de suministro por falta de pago.

Con información de Infobae