Pesaba 300 kilos y vivía en la Patagonia: hallan fósiles de un antepasado del carpincho en Chile

Aunque hoy se los asocia principalmente con los humedales de Argentina, Brasil o Uruguay, un reciente descubrimiento paleontológico ha reescrito la historia natural de la región. Investigadores confirmaron el hallazgo de restos fósiles en la comuna de Renaico, Chile, que demuestran que el antepasado del carpincho (o capibara) habitó la zona hace 4,5 millones de años.

El hallazgo revela que durante el Plioceno, estos roedores no solo recorrieron el sur del país trasandino, sino que poseían dimensiones mucho más imponentes que sus parientes actuales.

¿Un antepasado del carpincho?: hallan fósiles de un roedor de 300 kilos que vivió en la Patagonia de Chile

El descubrimiento se produjo de manera accidental durante las excavaciones para la construcción de un parque eólico. El equipo de la consultora THERIUM detectó piezas dentales que sugerían la presencia de un roedor masivo. La investigación, liderada por la experta Karina Buldrini, confirmó que se trataba de restos del género Phugatherium:

Las piezas: Se recuperaron molares, incisivos, fragmentos de fémur y parte de la pelvis.

Se recuperaron molares, incisivos, fragmentos de fémur y parte de la pelvis. Hito geográfico: Es la primera prueba concreta de la existencia de capibaras del lado occidental de la cordillera de los Andes.

El «Rey» de los 300 kilos

A diferencia del carpincho moderno, que suele pesar entre 35 y 65 kilos, sus ancestros prehistóricos eran verdaderos titanes. Según los análisis anatómicos, estos ejemplares podían alcanzar los dos metros de largo y pesar hasta 300 kilogramos, una masa corporal similar a la de un tapir actual.

Este descubrimiento funciona como una ventana al pasado climático. Lo que hoy es una zona agrícola, hace millones de años fue un mosaico de humedales y espacios abiertos.

La presencia de este roedor semiacuático indica que la Depresión Central chilena contaba con un ecosistema mucho más húmedo y diverso antes de las grandes glaciaciones. Es el primer registro de mamíferos continentales de esta era en la zona central-sur de Chile, permitiendo reconstruir con precisión cómo era la vida en el continente antes de los grandes cambios geológicos.