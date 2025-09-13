Coimas y contrabando en Correo Argentino: detuvieron a empleados por aceptar dinero para importar productos sin control

Una investigación, iniciada a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), llevó a la detención de tres empleados del Correo Argentino acusados de haber creado un sistema paralelo para el contrabando de productos importados.

La maniobra de los empleados acusados de contrabando en Correo Argentino

La Justicia explicó que la maniobra para cometer el delito consistía en sustraer encomiendas internacionales que llegaban a la sucursal del Correo Argentino en Rosario. De esta manera lograban que se evite el control aduanero y el pago de los tributos correspondientes.

Los empleados a cambio de realizar el «servicio» cobraban una suma de dinero a los destinatarios que equivaldría al 50% de los impuestos que estos debían pagar. Con este fraude tanto los empleados como los destinatarios se beneficiaban ilegalmente.

Desde el sitio Infobae señalaron que los acusados son: un jubilado exencargado de la sección de encomiendas internacionales, el jefe del Nodo Rosario y la pareja de este último. Todos fueron puestos en prisión domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.

Contrabando en Correo Argentino

“Idearon un sistema paralelo a los mecanismos establecidos legalmente para el ingreso de mercaderías extranjeras al país”, sostuvo la acusadora sobre la red.

Desde el sitio revelaron que hasta el momento, la investigadora señaló que en el esquema habrían participado, unos cuatro empleados y otros tres ciudadanos que fueron imputados por contrabando agravado por haber recibido los productos sin que estos fueran sometidos a los controles correspondientes.

Con información de Infobae