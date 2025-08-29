Junto a la tormenta de Santa Rosa habrá frío, lluvia, viento y nieve: la alerta en Neuquén y Río Negro este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por lluvias en Neuquén y Río Negro para este sábado 30 de agosto. Coincidirá con la tormenta de San Rosa. Podrían haber complicaciones en las rutas. Además de las precipitaciones, en algunos puntos se espera viento y nevadas.

«El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas fuertes localmente. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual», informó el SMN, sobre lo que se espera en las zonas bajo alerta.

Tormenta de Santa Rosa con alerta por lluvias en Neuquén: los peores horarios

Las zonas afectadas en Neuquén, durante la tormenta de Santa Rosa:

Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas: advertencia por lluvias este sábado durante la mañana y tarde.

Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú: alerta por fuertes precipitaciones durante la mañana y tarde del sábado.

Tormenta de Santa Rosa: las zonas con la alerta por lluvias en Río Negro

Según comunicó el SMN, las zonas afectadas en Río Negro:

Este de El Cuy – General Roca: alerta por lluvias durante el sábado por la mañana.

Lluvias, viento y nevadas, frío, lo que se espera en Neuquén durante la tormenta de Santa Rosa

Desde el Gobierno de Neuquén comunicaron que en las próximas horas, se esperan lluvias y vientos, con descenso de la temperatura, en las regiones del Limay, Lagos del Sur y del Pehuén. También se esperan nevadas en el Alto Neuquén y en Vaca Muerta.

“Vamos a tener el ingreso de vientos y de aire frío, lo que va a provocar que a partir de la tarde de hoy vamos a tener algunos períodos de lloviznas aisladas en la región Limay, en la zona sur, avanzando al centro de la Provincia”, indicó Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil.

Y agregó: “A partir de la madrugada de mañana, sábado, y prácticamente durante todo el día, vamos a tener formación de lluvias en el centro y noroeste de la Provincia, con períodos alternados de nevadas de variada intensidad. También se esperan vientos intensos, de entre 50 y 60 kilómetros en Rincón de los Sauces, Octavio Pico y en el área noreste de la Provincia”, describió.

Advirtió que el sábado por las condiciones del tiempo puede haber «complicaciones en la transitabilidad de las rutas 40, de Las Lajas a Chos Malal, Buta Ranquil y Barrancas y en la Ruta Provincial 43, principal arteria de la zona norte”.