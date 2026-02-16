Fuerte vuelco sobre Ruta 51 este lunes: tres personas fueron hospitalizadas y hubo demoras en el tránsito

Este lunes 16 de febrero, en pleno feriado de Carnaval, registró un fuerte accidente en medio del fin de semana largo. Este lunes por la tarde, un vuelco sobre la Ruta 51 dejó como saldo a tres personas heridas y hospitalizadas. El siniestro ocurrió en un horario pico de regreso desde la zona de los lagos, puntualmente del Mari Menuco, en una jornada agobiante donde el termómetro marcó 34 grados.

El hecho se registró cerca de las 17 horas a la altura de la zona conocida como Lindero Atravesado y el acceso a la empresa PAE.

Allí, por causas que aún son materia de investigación, el conductor de un Volkswagen Gol perdió el control del vehículo y se salió de la calzada en el sector de la multitrocha.

Vuelco en Ruta 51: el auto perdió una rueda y los ocupantes sufrieron cortes

Según informó Centenario Digital, el vehículo terminó volcando violentamente, sufriendo importantes daños estructurales en el techo y la destrucción total del parabrisas. Tras los tumbos, el rodado quedó apoyado sobre tres de sus ruedas, ya que la trasera izquierda se desprendió por completo durante el impacto.

En el auto viajaban tres personas, todos con domicilio en Neuquén Capital: un hombre de 61 años, otro de 36 y una mujer. Producto de la gravedad del vuelco, los tres ocupantes resultaron con cortes e incrustaciones de vidrios en distintas partes del cuerpo.

Rápidamente se montó un operativo de emergencia en el lugar. Las víctimas fueron asistidas en primera instancia por una ambulancia a cargo de la Dra. Medina y luego trasladadas de urgencia al Hospital de San Patricio del Chañar para recibir una atención más compleja.

Operativo y demoras en el regreso del lunes feriado

El rescate y el aseguramiento de la escena requirió un trabajo conjunto. Intervino el personal de Bomberos Voluntarios de Centenario (con el móvil autobomba 19) para socorrer a los heridos y asegurar el vehículo dañado.

Por su parte, efectivos policiales de la Comisaría 49 y personal de Tránsito de Villa Obrera tuvieron que desplegarse para ordenar la circulación. El tránsito vehicular debió ser restringido a un solo carril mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Esta reducción de calzada generó importantes demoras, ya que a esa hora el movimiento de vehículos era muy intenso debido a la gran cantidad de familias que regresaban del lago Mari Menuco tras buscar alivio a las altas temperaturas, justo antes de que el cielo comenzara a nublarse por el pronóstico de tormentas previsto para la región.