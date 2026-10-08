Fuerte vuelco en la Autovía Norte en Plottier: el conductor resultó herido y fue hospitalizado

Un fuerte siniestro vial se registró en la Autovía Norte en Plottier este miércoles 7 de octubre en horas de la noche. Una camioneta volcó y el conductor tuvo que ser hospitalizado.

Según informaron bomberos voluntarios de Plottier, el hecho ocurrió cerca de las 21 sobre la Ruta 22, más precisamente en el sector conocido como “rulo de Capex”, en dirección a China Muerta.

Allí, por razones que aún no fueron establecidas, una camioneta Toyota Hilux tuvo un autovuelco y terminó reposada sobre uno de sus laterales arriba de la calzada.

El conductor fue hospitalizado

En el lugar se montó un amplio operativo en el que trabajaron personal de hospital Plottier, Policía, y Defensa Civil.

Debido a la violencia del impacto, el conductor debió ser asistido en el lugar y luego derivado al hospital producto de las lesiones recibidas. Si bien no se precisó cuál es su estado de salud, fuentes vinculadas al operativo indicaron a este medio que no corre riesgo de vida.