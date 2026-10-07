Grave vuelco sobre la Ruta 22 en el Alto Valle: dos heridos tras el despiste de una camioneta en plena lluvia

Según la información de testigos, la camioneta realizó maniobras al descender del sector del puente antes de salirse del camino y terminar sobre la banquina

Dos personas resultaron heridas este miércoles 7 de octubre por la mañana tras sufrir un vuelco sobre la colectora sur de la Ruta Nacional 22. El vehículo perdió el control debido a la acumulación de agua sobre la calzada y terminó impactando contra unos árboles a la orilla del camino.

Desde área de prensa de Seguridad Vial en diálogo, informaron a Diario RÍO NEGRO que el siniestro vial se registró minutos después de las 8 de la mañana en la zona conocida como Tres Puentes.

Una camioneta volcó en Ruta 22: los detalles del siniestro

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el rodado realizó varias maniobras de trompo al descender del sector del puente. La inestabilidad provocó que el vehículo se saliera abruptamente del camino y terminara volcando sobre la banquina.

En el sector, la camioneta Toyota Hilux en la que circulaban los involucrados sufrió el fenómeno de acuaplaning, lo que provocó que el conductor perdiera por completo la adherencia e impactara contra un costado de la Ruta.

Como consecuencia del fuerte impacto y las maniobras, ambos ocupantes sufrieron lesiones y debieron ser asistidos y trasladados de urgencia al hospital de Ingeniero Huergo. Uno de ellos presentó un corte profundo en la zona frontal de la cabeza, por lo que quedó internado en observación junto al conductor.

En el sitio trabajaron efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Chichinales y de la Comisaría 65° de General Enrique Godoy. El personal policial desplegó un operativo para coordinar el tránsito, ordenar la circulación en la zona y realizar los peritajes sobre el rodado dañado.