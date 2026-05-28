Becas Progresar: montos y requisitos para junio 2026 según ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que las Becas Progresar mantendrán sus montos, sin variaciones durante el mes de junio 2026. A pesar de los incrementos por movilidad que percibirán jubilados, pensionados y titulares de la AUH, el programa de respaldo a la trayectoria educativa continuará bajo los valores fijados al inicio del ciclo lectivo.

Según informaron fuentes oficiales, el objetivo actual de ANSES, que paga la prestación, se centra en garantizar la regularidad de los pagos y la fiscalización del rendimiento académico, dejando para una instancia posterior la discusión sobre la actualización del haber básico.

ANSES: montos y formas de cobro de las Becas Progresar en junio 2026

Para el sexto mes del año, el esquema prestacional de las Becas Progresar se mantiene con un valor bruto de $35.000. Sin embargo, es fundamental que el estudiante distinga entre el monto nominal y el dinero que efectivamente percibe en su cuenta bancaria de forma mensual.

De acuerdo con la normativa vigente, ANSES aplica una retención del 20% cada mes para asegurar el cumplimiento de las metas pedagógicas. De esta manera, el desglose para junio 2026 queda de la siguiente forma:

Monto Neto Mensual: $28.000. Monto Retenido (acumulable): $7.000.

Este esquema rige para todas las líneas activas de Progresar: Obligatorio, Superior, Enfermería y Trabajo. Solo los beneficiarios de nivel superior y enfermería que se encuentren en años avanzados pueden, en ciertos casos, percibir el 100% del haber de forma directa.

ANSES y el pago del 20% acumulado: cómo liberar el extra retenido

El dinero retenido mensualmente por ANSES no es un descuento definitivo, sino un fondo de incentivo que se libera tras la certificación de la regularidad escolar. Para aquellos estudiantes que ya han presentado la documentación requerida y han obtenido el alta definitiva en el sistema, junio 2026 podría representar un mes de cobros extraordinarios si se acredita el remanente acumulado de los períodos previos.

Para acceder al pago del 20% de las Becas Progresar, el beneficiario debe:

Acreditar la condición de alumno regular ante el Ministerio de Educación. Cumplir con el esquema de asistencia mínima a clases. Presentar los formularios de salud y escolaridad correspondientes en las oficinas de ANSES o a través de la plataforma Mi Argentina.

ANSES: requisitos de permanencia y vigencia de Progresar Trabajo en junio 2026

Mantener la titularidad de las Becas Progresar en 2026 requiere un estricto cumplimiento de los límites socioeconómicos: el ingreso del grupo familiar no debe superar los tres salarios mínimos, y el estudiante debe demostrar avances concretos en su plan de estudios. En este contexto, el incumplimiento de la asistencia o la falta de aprobación de las materias mínimas obligatorias es causa directa de baja del beneficio.

Un dato clave para este mes es que la línea Progresar Trabajo aún mantiene instancias de inscripción para cursos de formación profesional. Quienes deseen capacitarse en oficios y cumplan con los requisitos de la Secretaría de Educación, pueden solicitar el alta para comenzar a percibir la asistencia económica en los próximos ciclos de pago, integrándose así a la red de acompañamiento del Estado Nacional.