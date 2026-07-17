Fuerte temporal en la cordillera de Mendoza: rescataron a tres turistas en medio de la alerta naranja por nieve

El intenso temporal de nieve que afecta a la alta montaña de Mendoza obligó a evacuar de manera preventiva a tres turistas en Villa Las Cuevas. El operativo se realizó ante el avance de las nevadas y las condiciones extremas previstas para la región, donde continúa vigente la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Los vecinos fueron trasladados hasta Uspallata por efectivos de la Sección Punta de Vacas, perteneciente al Escuadrón 27 Uspallata de Gendarmería Nacional. Según informaron medios locales, el procedimiento se llevó adelante para resguardar la seguridad de las personas ante el rápido deterioro del tiempo en la cordillera.

Cómo fue el operativo de evacuación en Villa Las Cuevas por el temporal de nieve

El operativo contó además con la participación de Vialidad Nacional, que trabajó con maquinaria para mantener habilitado el paso de los equipos de emergencia. Las tareas fueron coordinadas por personal encabezado por el segundo comandante Herrera.

El SMN mantiene la alerta naranja por nevadas intensas y fuertes vientos en la cordillera mendocina.

De acuerdo con la información oficial difundida por medios mendocinos, el temporal comenzó alrededor de las 15.30 en Villa Las Cuevas. Desde las 17 también se inició el retiro preventivo de turistas que permanecían en Puente del Inca y en Los Puquios, debido al avance de las nevadas y la baja visibilidad.

Alerta naranja por nevadas en Mendoza

El SMN mantiene una alerta naranja por nevadas para este viernes y sábado en la cordillera mendocina. El organismo advirtió: «El área será afectada por nevadas intensas persistentes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 100 y 250 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual».

Además, el SMN señaló que «la situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco y reducción de visibilidad». En paralelo, rige una alerta amarilla por viento, con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en la alta montaña.

Las autoridades advirtieron que las nevadas podrían dejar hasta 2,5 metros de acumulación del lado argentino y cerca de tres metros en territorio chileno, una situación que puede generar nuevas complicaciones sobre la ruta 7 y en el Paso Internacional Cristo Redentor.

Frente a este escenario, los organismos de seguridad recomendaron consultar el estado de la ruta antes de viajar hacia la alta montaña, evitar desplazamientos no esenciales y respetar las indicaciones oficiales.