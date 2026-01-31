Fuerte temporal y daños en la Ruta 6 de Río Negro: cuándo podría volver a habilitarse el tránsito

En el área permanecen vehículos que quedaron atascados como consecuencia del estado de la ruta. Fotos: gentileza.

El Gobierno de Río Negro activó un operativo de emergencia en la Ruta Provincial 6 luego del fuerte temporal que afectó la Región Sur, con epicentro entre Mamuel Choique, Río Chico y Ñorquinco. Vialidad Rionegrina despliega maquinaria pesada y evalúa habilitar el tránsito liviano. Mientras tanto se pide extremar la precaución y evitar circular de noche.

Lluvias intensas en el sur de Río Negro: operativo urgente sobre la Ruta Provincial 6

A través de las redes sociales. el gobernador Alberto Weretilneck destacó la respuesta inmediata del Estado ante la emergencia: “Desde el primer momento pusimos equipos de Vialidad Rionegrina a trabajar para recuperar la transitabilidad en la Ruta 6”.

El mandatario informó que se sigue trabajando con «máquinas y personal en el lugar, abriendo desvíos provisorios y limpiando los tramos más comprometidos”.

Socavones y daños estructurales obligaron a realizar desvíos provisorios mientras trabaja Vialidad Rionegrina.

Las tareas comenzaron el mismo viernes, cuando personal de la Subdelegación El Bolsón de Vialidad Rionegrina llegó al área afectada para evaluar la situación. Las intensas precipitaciones provocaron cortes y severas afectaciones en distintos sectores.

Para avanzar con los trabajos, los equipos debieron utilizar desvíos y caminos vecinales debido al estado de la traza. El arribo a Mamuel Choique se concretó hacia la tarde-noche, en medio de las complicaciones para el tránsito.

Ruta 6 de Río Negro dañada: trabajos, desvíos y advertencias oficiales para circular

Desde las primeras horas del sábado se sumó una motoniveladora equipada con casilla, tanques de combustible y agua. Las tareas avanzan desde Mamuel Choique hacia Río Chico, con desvíos provisorios para restablecer la circulación en los tramos más afectados.

El Gobierno de Río Negro desplegó un operativo de Vialidad Rionegrina en la Ruta Provincial 6.

Las labores continúan actualmente entre Río Chico y Ñorquinco. De mantenerse las condiciones, las autoridades estiman que hacia la tarde-noche de este sábado podría habilitarse el paso solo para tránsito liviano y preferentemente con vehículos de doble tracción.

Desde Vialidad Rionegrina solicitaron evitar circular de noche, extremar las precauciones y mantenerse informados por los canales oficiales. También se anticipó que en los próximos días se avanzará con la reconstrucción definitiva de los sectores dañados.