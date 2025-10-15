Fuerte vuelco tras un despiste sobre Ruta 7 en Centenario: cuatro personas fueron hospitalizadas

Un fuerte accidente vial ocurrió este miércoles en Centenario. Un auto despistó y luego volcó sobre la Ruta 7. Todos los ocupantes fueron hospitalizados.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió después de las 18, en el cruce de la ruta provincial con la Calle N°8.

Allí, una mujer viajaba con tres jóvenes a bordo de un Renault Clio hacia el norte cuando, por motivos que aún se desconocen, perdió el control del vehículo.

El auto salió de la calzada hacia el margen derecho de la ruta y posteriormente volcó, quedando finalmente en sobre su techo.

Así quedó el vehículo después del vuelco. Foto: Gentileza.

Los cuatro ocupantes fueron trasladados al hospital

En el lugar intervino personal de bomberos y de salud, quienes dispusieron el traslado de los cuatro ocupantes al hospital Natalio Burd por diversas heridas.

Por el momento, se desconoce el estado de salud de los heridos. Por último, y debido a la hospitalización, las autoridades no lograron realizarle el test de alcoholemia a la conductora.