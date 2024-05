«Furiosa», la nueva película de la saga de Mad Max, generó una enorme ovación en el Festival de Cannes

La historia de Mad Max es heróica desde el principio. Con un presupuesto pequeño para el estándar, George Miller dirigió y estrenó en 1979 la primer película de lo que sería una saga distópica merecedora del título «de culto».

El futuro apocalíptico donde escasean todos los recursos (agua, petróleo, energía) y la ausencia del Estado da lugar a la dominación de un grupo delincuente de motociclistas continuó en 1981 con Mad Max 2, en 1985 con Mad Max Beyond Thunderstome, en 2015 con Mad Max: Fury Road y sigue vivo hasta hoy.

Furiosa, protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth, se estrenó ayer en el Festival de Cannes, y llegará a los cines argentinos el próximo jueves 23 de mayo. Se trata de un spin-off al mismo tiempo que una precuela, ya que tiene como protagonista a Imperator Furiosa (en español en la película original) y ocurre quince años antes que la película de 2015, Mad Max: Fury Road.

El Festival de Cannes se celebra desde 1946 y es el festival más importante de la industria europea del cine, además de referente para el cine independiente global. Entre sus invitados hay críticos, periodistas, actores, directores y figuras importantes del cine global. Y, además de los galardones oficiales como Palma de Oro, Premio del Jurado y Un certain regard, existen premios y reconocimientos tácitos, como la ovación después de un estreno.

Poster de «Furiosa». Fuente: IMDb.

Este último fue el caso para Furiosa, que recibió siete minutos de ovación de pie tras su primera proyección ayer (15 de mayo). Este es un comienzo con el pie derecho para el largometraje, el cual necesita ser un gran éxito para que Warner Bros recupere el presupuesto de priducción (168 millones de dólares). Respecto al rodaje, Taylor-Joy comentó a The New York Times: . «Quería que me pusieran en una situación in extremis en la que no tuviera más remedio que crecer. Y lo conseguí».

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.