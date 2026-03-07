Gabriel Rueda, el ingeniero nuclear y atleta de montaña se reencontró con su primer maestro en Bariloche

Luego de repasar todos los hitos que marcan su historia de constante superación, Gabriel Rueda llega a una conclusión: «Algo que no se ha contado mucho sobre mi vida es la importancia y el rol de los maestros y referentes. Uno no lo hace solo», asegura a Diario RÍO NEGRO.

El joven atleta de elite que vivió diez años en Bariloche y se consagró en el top 15 en el Ultra Trail de Mont Blanc (UTMB) en 2025, corrió las carreras más exigentes del mundo. Se recibió de ingeniero nuclear en el Instituto Balseiro tras una infancia dificil y humilde en Salta, viviendo en condiciones humildes junto a su familia.

El documental que lo homenajea como histórico del running barilochense se llama “El Jefe, la historia de un maestro que inspira» y se proyectó ayer viernes 6 de marzo a las 19 horas en el Club Andino Bariloche, encuentro que contó con su presencia luego de viajar desde España, donde reside en la actualidad.

Gabriel Rueda en la proyección del documental. Foto: gentileza Saga Rueda.

La pieza audiovisual narra parte de su historia y su vínculo con su primer entrenador, Raúl Mansilla; quien es el principal protagonista del film. En 22 minutos, la película cuenta la historia de Raúl y las enseñanzas de este atleta y mentor que no solo lo fue para Gabriel, sino para tantos otros corredores de la región.

La película está dirigida por Alejandro Rivera y su rodaje se realizó en el K42 en Villa La Angostura, en noviembre de 2025, cuando Mansilla se consagró campeón argentino de maratón de montaña en su categoría a los 56 años.

Raúl Mansilla en la proyección del documental. Foto: gentileza Saga Rueda.

Es una historia de raíces, de maestros que cambian vidas y de la pasión por el trail running. Fue filmada entre las montañas que fueron escenario de tantos hitos deportivos.

La actividad contó con gran concurrencia y mucha emoción. Luego de la proyección, hubo un momento de preguntas e intercambio con los protagonistas y hacedores del film. Desde sus redes sociales, el atleta salteño agradeció enormemente a quienes se acercaron a ver la película.

Adelanto del documental El Jefe, inspirado en Raul Mansilla

La historia de superación de Gabriel Rueda

Nació en un pequeño paraje llamado El Candado en la provincia de Salta. Su familia era muy humilde. Dormía en una casita de adobe sin electricidad ni agua potable. «Mi infancia estuvo marcada por la naturaleza y por la cultura del esfuerzo. Vivíamos de lo que sembrábamos y producíamos», cuenta a Diario RÍO NEGRO. Él pasaba sus días pescando, cazando y recorriendo la jungla durante horas.

La figura de su mamá, gran artífice de sus triunfos, vive intacta en su mente y corazón. «Recuerdo algo muy fuerte: el valor que mi madre le daba a la educación», cuenta. «Cuando yo tenía nueve años tomó la decisión de mudarnos a un pueblo más grande para que pudiéramos seguir estudiando. Esa decisión cambió mi vida», reconoce.

En el colegio participó en las Olimpíadas de Matemática y eso despertó su vocación científica. Luego de días enteros de dedicación, Gabriel pudo ganar una beca completa para estudiar en el prestigioso Instituto Balseiro de Bariloche. Pasó de vivir en el noroeste argentino a la Patagonia andina. En 2014 logró su primera gran meta: se recibió de ingeniero nuclear y trabajó cinco años en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Allí logró estabilidad económica y una carrera profesional sólida.

La cordillera de los Andes fue el puntapie. «En Bariloche empecé a correr casi por casualidad», recuerda. Llevaba una vida sedentaria y necesitaba moverse. El entorno de lagos, montañas, senderos lo atrapó. Sin planearlo, empezó a correr trail con la guía de Raúl Mansilla.

Luego de ganar algunas competencias, empezó a pensar en dar un salto deportivo: dejar la ansiada estabilidad laboral (en CNEA) para ir por más. Sentía que si no lo intentaba se iba a quedar con la duda para siempre. Así fue como hizo las maletas y emigró a Europa en 2021.

En 2025, entre tantos otros títulos, se quedó con el puesto 15 en el Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), la meca del trail running: son 174 kilómetros y 10.000 metros de desnivel alrededor del Mont Blanc, atravesando tres países: Francia, Italia y Suiza. Gabriel se convirtió en el primer hispanohablante en lograrlo en ese año.

«Cuando crucé la meta sentí que no era solo una carrera. Era el resultado de diez años de esfuerzo, de emigrar, de empezar de cero. Fue un homenaje a mis raíces», expresa.